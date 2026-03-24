戰爭走向攬炒 加息亦不會有作用

美國聯儲局在最新一輪議息會議中決定暫停減息，並維持利率在3.5%至3.75%之間不變。投資者對這樣的議息結果多少有點失望。是故股市、債市以及商品期貨市場價格都因此大幅回落。唯一例外的是油價，它因伊朗封鎖了霍爾木茲海峽而屢創新高。 今次聯儲局議息，雖然沒有減亦沒有加，但對市場造成的負面影響卻比一般的加息還要嚴重。原因是過往的加息，人們相信仍會有一定的治療作用，但今次通脹的出現卻與利率太低並無關係，所以即使聯儲局以後加多幾次息，通脹一樣會揮之不去。

原因是今次市場對通脹的憂慮，主要緣自油價的上升，而油價上升則緣自美伊戰爭；加息對促成中東和平關係不大，所以加息也沒有用，美聯儲局於是束手無策，叫市場好不擔心。 現實是伊朗並沒有因美以的狂轟濫炸而失去了還擊能力，還有效地封鎖了霍爾木茲海峽，令波斯灣盛產的原油無法供應國際市場。原油價格於是因供應減少而大幅上升。油價上升後，自然百物騰貴。面對這種現象，即使加息也起不了作用。原因是今次物價上升的原因是由戰爭所造成，而非貨幣流通的過度膨脹。加息對幫助油輪順利通行霍爾木茲海峽不會有甚麼作用。

面對這種形勢，美國和以色列不但沒有考慮停火，還威嚇伊朗，若然不開放霍爾木茲海峽，美以會大規模轟炸伊朗的油田與煉油設施。而伊朗方面亦已表態，決不會因此而屈服，而且還會對協助美以襲伊的阿拉伯國家的油田與煉油設施進行報復。 如果雙方真是這樣做，那世界經濟就會被攬炒，以後也不容易翻身。因為油田設施被破壞後，即使未來停火，也要花很長的時間才能修復。那世界經濟可能就此一沉不起。 這場戰爭是由美國聯同以色列發動的，伊朗只是被迫還擊。只要美以一方願意主動停火休戰，相信伊朗亦不會想這場戰爭無休止地打下去。最多可能還擊幾次，就會見好就收。在今場戰爭開打之前，美以已曾不只一次轟炸伊朗，而伊朗在還擊之前會先把襲擊的目標告訴對手，好讓對手早作準備，以防破壞太大，引發新一輪的戰火。

只可惜，美國和以色列並不打算這樣做，特朗普為了自己的面子，非要伊朗跪低不可；可是美國卻力不從心，而盟友亦不肯幫手，才弄到進退維谷，舉棋不定。 特朗普一時說戰爭已接近打完，美國將鳴金收兵，一時卻發出恐嚇，將派出地面部隊進入伊朗，以更徹底地完成任務。市場以股價上升來表示歡迎美國言和，以股價下跌來表示反對特朗普把戰爭加劇，且看市場這種取態，可否推動美國走向和平，否則世界經濟難免要就下坡。