特朗普被逼延長最後通牒的時限

美國總統特朗普在3月21日向伊朗發出最後通牒，要求伊朗在48小時內開放霍爾木茲海峽，否則美國將對伊朗的能源設施與海水化淡廠進行毀滅性的攻擊。 伊朗方面，當然不會怕這類威嚇，因為美國與以色列這半個多月裏每天都在對伊朗進行狂轟濫炸。攻擊的對象早已遍及各種民生設施。伊朗之前不肯屈服，自然不會因為特朗普開了口就願意跪低。 伊朗方面的回應很合理，伊朗願意讓各國的船隻安全通過霍爾木茲海峽，除了美國與以色列的船隻，因為這兩個國家每天都在轟炸伊朗，破壞伊朗的建設，屠殺伊朗的人民，伊朗不許他們的船隻通過亦並非沒有道理。

美以若想伊朗把霍爾木茲海峽也一併向美以開放，就得先向伊朗道歉，並賠償伊朗的損失，以及保證以後不會做同樣的事情。為此，美國必須放棄在中東的軍事基地，撤出在中東的駐軍，並結束包括在黎巴嫩、也門等地區的軍事行動。只有在這樣的基礎上，伊朗才願意與各國重組霍爾木茲海峽國際使用秩序。 這些要求本來可算十分公平合理，但會損害美以的利益，相信美以不可能會接受，接受就等同向伊朗投降。世人於是預期戰爭無可避免會加劇，擔心戰火所造成的破壞，將來停火後也不易修復，油價可能長期高踞不下，全球經濟都會被拖累。

眼見48小時的通牒即將到期，投資者紛紛撤資逃亡，金融市場可謂萬馬齊瘖，金、股、債等的價格都跌到四腳朝天。就是在這千鈞一髮的時候，“TACO”又再出現——“Trump always chickens out.” 特朗普突然表示，已向美軍發出指示，暫停攻擊伊朗的能源設施，為期5天，因為在過去兩日裏，美伊的談判已取得建設性的成效，有望為中東的衝突找到一個全面的長期解決方案。 不過，伊朗方面立即否認與美國與以色列進行過任何直接或間接的談判。世人大都認為，中東問題談了大半個世紀都談不出結果，怎可能在兩天裏就有這麼多的突破。這只是特朗普自己在自說自話，為自己一再出爾反爾，找下台階罷了。

美國今次被以色列拖了下水，真是自討沒趣。霍爾木茲海峽被封，全球經濟秩序大亂。美國的盟友都想美國作為盟主會出來維持秩序。誰知美國連一個被他長期制裁的伊朗都「搞唔掂」。此外，伊朗只讓用人民幣結算油價的運油輪優先通過霍爾木茲海峽的做法，亦分明是剃美國眼眉，會危害美元的國際地位。 在這樣的形勢下，特朗普若然龜縮，美國的全球霸主的地位就會保不住；若然任由戰爭升級，就可能愈陷愈深，將來輸得更慘。特朗普想成為自華盛頓與林肯之後的最偉大美國總統，真是痴人說夢。