美伊停火真的有望了嗎？

美國總統特朗普日前發表講話，聲稱美伊雙方正在進行和談，並已取得很多共識，一項包含有「15點框架」的停火協議正在密集磋商，有望在短期裏取得協議，和平已露曙光。 不過，伊朗的國會議長卡利巴夫，旋即在社交平台上用英文發文，稱伊朗並未與美國進行任何談判。究竟哪種說法才是真的，世人被弄得撲朔迷離。 本來，總統無戲言；作為國家最高領導人，這麼重大的事情，特朗普沒有理由被蒙在鼓裏；只是這位總統經常胡言亂語，既會騙敵人，亦會騙盟友，有時甚至會騙自己，所以即使是總統親口說出來的話，世人也不敢盡信。

現實是伊朗的還擊仍在變本加厲地進行，據伊朗自己的說法，伊朗已反守為攻，把導彈直接射到以色列的本土及位於中東的美國軍事基地，連位於印度洋與地中海的軍事設施也不放過。在在顯示，伊朗手上不但有廉價的無人機，還有中遠程的導彈，有能力突破美以的雷達預警系統。 面對這種情況，美國派去伊朗的航母已不敢駛近伊朗沿海地區。從航母上起飛的艦載機，亦要中途在空中加油，才有能力在完成任務後飛回母艦，作戰能力大受影響。 另一方面，美以的攔截系統已被伊朗的無人機消耗得七七八八，令伊朗敢於動用較昂貴的精準導彈去攻擊有戰略價值的目標。美軍為了避免捱打，唯有從韓國的基地把愛國者導彈與薩德防禦系統調來中東應急。

這種現象顯示，美國今次對伊朗的軍事行動，事前準備不足，才落入這樣的窘境。繼續這樣打下去，美國的處境只會愈來愈不利，最終只能以失敗收場。因此，特朗普必須在敗績顯露之前，突破現時的僵局。 他能做些甚麼呢？首選是伊朗願意坐下來和談，美國以撤銷對伊朗的制裁去換取伊朗不再發展核武器。伊朗未必肯答應這樣做；但當伊朗發覺特朗普所要的只是文字上的承諾，並沒有要求伊朗非接受監管時，伊朗或者會為了不用繼續受制裁，而願意讓特朗普可以體面地下台。

現實是，特朗普最近已為了平抑油價，解封了對伊朗賣石油的限制，這是對伊朗的制裁措施中最主要的部分，如果這一環也可以鬆，其他的制裁，美國應可以不與伊朗計較。因此，特朗普很可能會對伊朗動之以利，以不再制裁伊朗，去換取伊朗停火。只要伊朗願意停火，特朗普就可以包裝成是自己的勝利。 不過，伊朗今次可能不願意就此罷休，還擊行動層出不窮，那特朗普可能就被逼採取更激烈的軍事行動，出動海軍陸戰隊與空降師，佔領某個伊朗小島，作象徵性的勝利，然後鳴金收兵，不與伊朗糾纏下去了。

然而，事情不一定這樣順利，一旦派出去的美軍被困無法脫身，美國就會更加進退兩難。因此，登岸應不是特朗普的首選，對此他毫無把握。特朗普可能會選擇做阿Q，取得精神上的勝利算了。