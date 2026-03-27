香港的房地產市場未受中東亂局影響

中東局勢真是一片混亂；特朗普一時說要大打，要把82空降師與第31海軍陸戰隊也派上前線；一時又說正與伊朗磋商和平協議，並已取得一定的共識，快可取得一項包含有「15點框架」的停火協議。究竟局勢將如何發展，真是撲朔迷離。投資市場亦因而亂作一團，一時狂升，一時急跌，叫投資者無所適從。 唯一例外的是香港地產市場，儘管中東局勢風雲突變，但買家入市的意欲未見受到太大的影響。發展商在局勢未明朗的情況下，仍按原計劃如常開盤，並沒有因此而延後開盤時間。另一方面，市場的反應亦十分熱烈，基本上推出多少就賣出多少，發展商在加推時多多少少都會加點價，而且一樣有人捧場，成交量的支持，顯示近期的價格回升並非虛火，全是買家用真金白銀去投票得出來的結果。

如果說一手市場的景象，或多或少會受發展商的推廣宣傳所扭曲，那我們不妨看看二手市場的情況。二手市場的交易，是大量小業主與小買家自由議價的結果，甚少出現有組織行為的干預，所反映的應是真正的市況。中原城市領先指數(CCL)，就是按二手市場的成交價而統計出來的。而CCL在戰火連天的日子裏亦一樣穩步上升。今年第一季未完，CCL已升了近5%。如果這樣的升勢持續，2026年的全年升幅可達20%。 現實是二手市場的賣盤比一手市場還要消化得快。平盤被吸納後，剩下來的都是一些要價更高的賣盤。之前沒有當機立斷的買家，發覺觀望原來需要付出代價後，唯有加價追貨。這並非經紀為唱好後市而作出來的故仔。因為單靠作故仔，是不能把樓價指數也推上去的。

如果在今年年初的時候，說香港樓價會升，很多人會信，但到美伊戰爭爆發後，還說樓價仍在繼續上升，就好像於理不合。地產是不動產，流動性遠低於股票、黃金、債券等其他資產，理應會在戰火中被減持。為何香港的房地產價格在其他資產價格都出現大幅回落的時候反而不跌續升？ 我對這個問題的理解如下：首先，房地產的不動性令它有很強的地域性，不像股票黃金與債券有那麼強的國際性。再加上香港房地產市場歷來少國際資金參與，如是令到國際市場的動盪未有對香港產生太大的影響。

另一方面，打起仗來，香港人才察覺到原來有一個強大的祖國是這麼重要。香港人不用負擔國家的國防開支，卻有一支全世界裝備最先進，戰鬥力最強的軍隊保護我們，令我們在這個動盪的時代一樣可以安枕無憂。單是這點，就足以令香港的房地產增值不少。 中國是這場中東戰禍中受衝擊最少的國家，經濟上所受的拖累應比較少，香港亦可以因而受惠。這或許亦是香港房地產市場能夠在中東戰亂中持續向好的原因。