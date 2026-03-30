美伊開打後的環球變局

按特朗普自己的說法，美國應該退回美洲，行門羅主義算了。沒想到他今次竟會被以色列擺布，陷入了一場無法自拔的與波斯民族的無休止的消耗戰。環球局面的變化正朝更不利於美國的方向發展，特朗普可謂始料不及。 對委內瑞拉軍事行動的成功，令特朗普被勝利沖昏了頭腦，以為這樣的場景可以不斷複製。以至在沒有準備好後着的情況下，就向伊朗發動一場沒有把握的戰爭。現在美國進退維谷，完全陷於被動。 美國今次的行動，除了以色列外，幾乎沒有其他盟友願意配合，連口頭上願意支持的也不多。美國從未在國際上如此孤立過。

俄羅斯應該是最大的得益者，霍爾木茲海峽被封後，油價急升，美國為了紓緩環球通脹的壓力，唯有撤銷對俄國石油出口的限制，令俄羅斯的經濟可以鬆一口氣，可以有更多的資源去打烏克蘭。 另一方面，烏克蘭能獲得的資源卻被嚴重分薄。歐洲國家在高油價下大都自身難保，而美國則先要照顧自己親自落場的在伊朗的戰事。難怪烏克蘭的士氣低落，而俄羅斯的胃口已愈來愈大，由原本只想奪回頓巴斯與克里米亞，到現在連基輔也有意染指。特朗普原先還想藉撤銷對烏克蘭的支持，與普京瓜分烏克蘭的利益。現在普京已勝算在握，相信將來烏克蘭的礦藏落入俄羅斯手裏的機會大過落入美國的手裏。

或許在特朗普眼裏，能控制中東石油的利益，遠勝得到烏克蘭的礦藏。美國如果能打贏這場對伊朗的戰爭，全世界的能源都將大部分控制在美國手裏，歐洲、日本、韓國與澳紐都得貼貼服服地跟隨美國，連中國也多少得看看美國的臉色。更重要的一點是，美國可藉對產油國的影響，確保石油買賣都用美元作交易，以阻止去美元化的趨勢蔓延。這或許可以解釋，為何美伊戰爭一開打，國際金價不升反跌。原因就是在戰爭初期，美國似乎佔了上風；如果美國真能憑這一仗，重奪全球霸主的地位，美元的認受性就會再次獲得肯定，美國最需要的發鈔紅利，將可以繼續保有。

不過，這場仗現在已不容易打。伊朗不用打贏美國，只要美國也不能徹底打敗伊朗，美國就會被視作無法維持全球霸主的地位。霍爾木茲海峽不通，油價沒法復常，全球經濟就會陷入不景氣；如果美國沒法令世界經濟恢復正常秩序，美國就會失去全球霸主的地位。過往一直跟隨美國的盟友，就會各散東西：過去靠美國保護的附庸國，就會轉投其他更能保護他們的國家。 美國在沙特阿拉伯、阿聯酋與卡塔爾都設有軍事基地，今次不但未能保護這些國家，而且還招惹了伊朗更多的襲擊。如此下去，將來還有哪些國家，願意騰出地方，供美國設立軍事基地？

美國當然不想事情朝這個方向發展，所以明知這場仗打下去會「手尾長」，仍是只好一步一步地走下去。今次美國真是一子錯滿盤皆落索了。