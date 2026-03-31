特朗普打不贏這一仗，要準備坐牢

特朗普恐嚇伊朗，如果還不無條件投降，美國將徹底摧毀伊朗的石油與天然氣設施；只是伊朗根本沒有理會他，因為自從這場戰爭開打之後，雙方都有互炸對方的能源設施。原先已沒有留手，不知道還可以怎樣加力。伊朗看死美國，若不增兵，就不可能向伊朗進一步施壓。 在這種情況下，美國給伊朗的最後通牒，只能一再延後。特朗普得把82空降師與31號海軍陸戰隊也調派過來，一起加入戰鬥，才能叫伊朗感到更大的壓力。 相信伊朗依然會不為所動，因為美國的戰略已亂了套，所作的部署完全互相矛盾，互相抵銷；美國炸能源設施，可謂正中伊朗下懷，相信特朗普很快會後悔。

伊朗對自己的處境知道得很清楚。伊朗不可能打贏美國，但伊朗可以叫美國的日子難過，方法就是讓油價大幅上升，美國炸石油設施與伊朗封鎖霍爾木茲海峽，於推動油價上升而言，有異曲同工之妙。 現實是美國一方面說要炸伊朗的能源設施，另一方面又擔心環球經濟受不起能源供應不足的衝擊，唯有撤銷限制伊朗原油出口的禁令。美國全面摧毀伊朗的能源設施，只會令世界的能源供應更加不足，世界經濟無法運作，美國的跨國公司一樣會運作困難。

特朗普應該知道，摧毀伊朗的能源設施並非美國的需要。美國需要的是攻佔伊朗的能源設施，令這些設施為美國服務。前者可以靠空中轟炸，後者必須靠地面部隊去完成任務。 然而，美國的優勢在海空軍，美國的陸軍自二次大戰後，根本未打過一次像樣的勝仗，所以特朗普一直都避免要出動陸軍。不過，事到如今，不增兵，不出動地面部隊的話，就很難扭轉現時的困局：因為，只要伊朗仍有一定的還擊能力，就代表美國無法完全取勝。這樣，美國就只好繼續打下去，令這場戰爭變成一場無了期的消耗戰。

這場仗打了還不到一個月，特朗普就得向國會要求增加5,000億美元軍費，如果再出動地面部隊，花費一定更加昂貴。美國政府長期入不敷支，負債已愈來愈沉重。本來極需要一個低息的環境去減輕政府的利息負擔，可是打仗令油價急升，通脹加劇，美聯儲局不得不考慮用加息來壓通脹。然而，這只會提前引爆美國的債務危機，叫美國在特朗普任內就步向衰落。這是特朗普極不願意看到的景象。因此，增派地面部隊雖然有風險，但特朗普仍被逼要鋌而走險。