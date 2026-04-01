加息弊多於利 聯儲局只是出口術罷了

美國聯同以色列對伊朗展開突襲後，戰事不斷升級，油價大幅上升，投資者擔心美聯儲局可能會需要加息，以遏抑隨之而來的通脹，紛紛看淡後市，害到全球投資市場一片愁雲慘霧。因為利息一旦上升，無論是股票、債券還是黃金的吸引力都會大減，投資者選擇減持避險，自然是理所當然。 這種說法已成了解釋當前市場表現的主旋律，惟這種解釋存在一定的漏洞，可能導致聯儲局另有選擇，就是不但沒有加息，反而選擇減息；屆時投資者可能發現，之前的部署原來撲了空，需進行重新修正，那就可能損失慘重了。

一般而言，加息確可以用來遏抑通脹，尤其是當通脹是由貨幣流通得太快所造成的時候。加息可使貨幣留在銀行系統，減少在市場上流通，物價自然會跟着回落。 不過，因油價上升而導致的物價上升是輸入性的，並非內部經濟過熱所造成。加息並沒有止戰促和的能力，結果加息後，油價一樣可能高居不下，而因高油價而導致的形式上的通脹卻一樣揮之不去。這種通脹，雖然一樣有消費物價指數的上升，卻沒有貨幣的高速流通，所以加息對這種通脹的作用不大。

當今世界，地緣政治緊張，人們大都憂心忡忡，擔心戰火會進一步蔓延，都想留多些現金在身邊，不敢過度消費。聯儲局如果在這種情況下還選擇加息，不但無助平抑物價，還可能把經濟推向衰退。 現實是美國的消費者信心指數剛由二月份的56.60點回落至53.30點。另一方面，美國的非農職位亦不斷地在向下調。美國的經濟並無過熱的迹象。聯儲局沒有需要在這種形勢下去加重經濟的壓力。 再者，美國聯邦政府的債務已靠近39萬億，單是一年的利息支出就高達逾萬億美元，聯邦政府不可能長期承受得起這樣的財政壓力。特朗普之所以需要不斷向聯儲局施壓，要求鮑威爾減息，就是基於這個原因。