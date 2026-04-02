金價升跌視乎美國的勝算

美伊戰爭開打後，金價不升反跌，出乎很多人的意料之外，令以為亂世應該買黃金的人措手不及，損失慘重。 市場對這種現象有很多不同的解釋。有的說，金價下跌是流動性乾涸所造成。戰爭造成的恐懼，引起投資者紛紛出賣資產套現，結果除了油價大升之外，別的資產都出現拋售潮，價格因而回落得快。那些利用槓桿的投資者可能因而被call margin(要求補差價)，他們手上的資產，唯有黃金尚有利潤可以套現，所以只好賣金救急。 另一個說法是，油價上升會引致通脹，美聯儲局可能會為了遏抑通脹而掉頭加息。持金沒有息收，還要交倉租，加息會凸顯持金的弊端，如是令資金紛紛撤離金市。

還有一個說法是，戰爭爆發後，那些本身經濟處境不太好的國家，其貨幣都出現不穩現象。這些貨幣出問題的央行唯有賣黃金，用所得的美元去買入本國的貨幣，以支持本國貨幣的滙率。土耳其就是一個例子。 此外，今次戰爭波及的國家都盛產石油，手上有很多油元，可以在全球作很多的投資。打仗後，他們的石油運不出去，賣油的收入大減，唯有賣金應急。如是導致金價在戰爭開打後備受壓力。 以上導致金價回落的理由，說起來都頭頭是道，可是下跌的真正原因就不得而知。因為市場永遠同時存在着利好與利淡因素，因此，無論市場是升還是跌，都不難找到理由加以解釋，關鍵是這些理由是否可以用來指引未來的投資。

如果按之前所說的理由去推論，打仗會導致金價下跌；那是否表示，當戰爭出現和解的苗頭時，金價就會回升？我覺得這又未必。我認為打完仗之後，金價是升是跌，還得視乎這場仗由哪一方勝出。誰勝出，誰就可以奪取戰果，誰就可以對戰區的資源重新分配，並對全球的局面有更大的影響。 我認為，今次開戰初期，金價之所以會大跌，是因為美國旗開得勝，一次過剷除了伊朗的高層領導班子，有機會改朝換代，讓親美的政權可以控制伊朗。如果美國能完成這個戰略目標，世界的石油資源就會大部分受美國所控制，只要美國可以說服俄羅斯一起對付中國，中國可能會因能源不足而無法繼續冒起。美國就可以少了中國這個心頭大患，穩坐全球霸主的地位。世上就沒有人再敢倡議去美元化。誰敢稍有不遜，美國就可以像教訓伊朗那樣教訓他。