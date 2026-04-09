出動155架飛機去救一個機師的觀察

4月3日，美軍一架F15E戰鬥機在伊朗執行任務時被擊落。兩名機組人員被逼跳傘逃生，結果被美軍及時救回。事件向世人提供以下的觀察。

美國在戰爭開始沒多久，就宣稱已全殲伊朗的海軍與空軍，這分明不是事實。不斷有美國軍機被擊落，證明美軍未完全獲得伊朗的制空權。

出動155架各式軍機和數百計的特種部隊去救一個落難機師，利害完全不對稱，是行軍大忌；還美其名為重視生命，實在自欺欺人。

美國對伊朗狂轟濫炸，傷及大量平民百姓，何曾有重視過伊朗人民的生命？此外，參與今次救援行動特種部隊的生命難道不值得珍惜？雖然今次行動未招致傷亡，但這不是必然的。一個愛護士兵並以國家利益為重的領軍者不會作出這樣的決定。特朗普為了做秀而草菅人命，屬不負責任行為，美國國會應向他問責。