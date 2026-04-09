出動155架飛機去救一個機師的觀察

4月3日，美軍一架F15E戰鬥機在伊朗執行任務時被擊落。兩名機組人員被逼跳傘逃生，結果被美軍及時救回。事件向世人提供以下的觀察。
美國在戰爭開始沒多久，就宣稱已全殲伊朗的海軍與空軍，這分明不是事實。不斷有美國軍機被擊落，證明美軍未完全獲得伊朗的制空權。
出動155架各式軍機和數百計的特種部隊去救一個落難機師，利害完全不對稱，是行軍大忌；還美其名為重視生命，實在自欺欺人。
美國對伊朗狂轟濫炸，傷及大量平民百姓，何曾有重視過伊朗人民的生命？此外，參與今次救援行動特種部隊的生命難道不值得珍惜？雖然今次行動未招致傷亡，但這不是必然的。一個愛護士兵並以國家利益為重的領軍者不會作出這樣的決定。特朗普為了做秀而草菅人命，屬不負責任行為，美國國會應向他問責。
今次行動出動了4架轟炸機，64架戰鬥機，48架空中加油機，以及多架不同性能的救援機，規模之大，是過往類似的救援行動無法比擬的。難怪有人懷疑，今次救援行動別有目的，只是行動失敗，才把真正目的掩蓋不宣罷了。
如果是為了救人，出動黑鷹直升機加戰鬥機掩護已足夠。真不明白為甚麼還要出動兩架C130重型運輸機，難道是想搬些甚麼東西返美國？
這類重型運輸機，需要較長的跑道起飛與降落，伊朗的內陸機場，應該不合規格；但這兩架運輸機仍然冒險降落；救一個人何需兩架運輸機？實在可疑。
有人說，這兩架運輸機已改裝成預警機，上面有很多先進的雷達設備，是行動的指揮中心，不能再以運輸機視之。然而，這亦解釋不了這兩架C130飛機為甚麼需要在伊朗冒險降落。
有人發現，這兩架飛機降落地點離待救機師的藏身地點十分遠，反而較接近一個被懷疑的伊朗核設施。特朗普難道是想聲東擊西，讓伊朗地面部隊趕往機師的藏身處，因而忽略了對核設施的保護。
特朗普現時最需要的是：體面地從伊朗撤軍。如果能攻陷伊朗核設施，並把伊朗手上積累的濃縮鈾奪回由美軍保管，那美國就可以宣告大功告成，體面地撤軍。
只可惜這次行動並不成功，兼且這兩架C130飛機在行動中受損，沒法起飛，美軍才不得不自己動手，把兩機炸毀。否則能降落的地方，應該亦能夠起飛，唯有以出現沙漠風暴作解釋。
無論如何，現時官方的解釋都沒法令人對以下幾點釋疑：(i)為何救一個機師竟要出動155架飛機與不成比例的救援人員去冒風險？(ii)兩架C130飛機為何需要降落？(iii)運一個人，為何要兩架這麼大的飛機？