打累了只好休戰 打下去對美國不利

特朗普發表狠話，一時說要把伊朗打回石器時代，一時又說要令一個文明一夜之間在地球上消失；好像美國在軍事上的優勢，對伊朗而言有如泰山壓頂，完全無力招架。 然而，戰場上的實際情況卻不是這樣。美國的先進戰機不斷被伊朗的土製武器擊落，或因無法起飛而不得不自行銷毀，以免先進設備落在伊方手裏。現實是伊朗的還擊能力不斷因美國的加強進攻而有所提升；再打下去只會證明，美國連一個石器時代的國家亦打不贏，其海空軍雖然優勢明顯，卻未能完全打通霍爾木茲海峽的航道。

種種跡象都顯示，美國實在拿伊朗沒有辦法。雖然不斷下最後通牒，卻不得不一再延期。最後終於在巴基斯坦的斡旋下，雙方同意停火兩個星期。美國撤回大規模痛打伊朗的威脅，而伊朗則同意，只要美國不再襲擊伊朗，可以讓霍爾木茲海峽通航。至於其他條件，都只是各說各話，距離取得一致協議甚遠。 特朗普應不會向伊朗道歉並賠償造成的損失；而伊朗亦不會放棄發展核能與自己的防禦力量。現在雙方都打得很累，都想停火休息，所以才接受對方的要求，可作為談判的起點。但最後如何中間落墨，還得談談打打，既要看雙方的物質實力，亦要看雙方的精神意志，還要看雙方領導人的智慧與謀略。

通常，物質力量強的，精神力量反而會不足，至於特朗普的智慧，真是叫美國人自己也慘不忍睹。現實是，戰爭越拖下去，就會有愈來愈多美國人覺得，沒有需要遠隔重洋去中東打仗。相反，伊朗人民眼見國土被侵略，除了奮起抵抗已無別的選擇。因此，除非美國真的把伊朗文明從地球上抹掉，否則戰爭將朝愈來愈對美國不利的方向發展。 今次以色列在加沙地帶與黎巴嫩南部實在做得太過分，為了擴大與鞏固佔領區，竟不惜以種族滅絕作手段，而美國竟選擇站在以色列那邊，如是令傳統歐洲盟友都選擇與美國劃清界線。美國出師無名，失道寡助，相信很快就會獨力難支。

再者，美國已不是一個年輕國家，體制內熵增嚴重，運作成本沉重，已沒法像二次世界大戰時那樣有活力，可以迅速地以低成本方式補充戰爭所造成的損耗。因此戰爭一拖長，美國就會日益感到力不從心。 經此一役，世人已不難感覺到，美國的國力正逐漸衰落，很難再扮演國際警察的角色，亦很難維持一個對美國有利的國際秩序。美國一旦失去全球霸主的地位，將沒法繼續享受美元的發鈔紅利，無法以低成本享用其他國家提供的資源，及任意調動其他國家的資源。美國失去這種能力後，走向衰落的速度將會進一步加快。美伊戰爭將是這個趨勢的一個重要轉捩點。