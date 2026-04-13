美國實在打不下去 停火總會有藉口

由於以色列堅持在黎巴嫩南部繼續軍事行動，伊朗拒派員去巴基斯坦與美國商談停火協議，並繼續封鎖霍爾木茲海峽，只容伊朗認可的船隻通過。原本和平在望的形勢，又再蒙上陰影，環球金融市場又再起伏不定。 不過，這場仗打到今天，大局已定，就是美以沒法用軍事手段叫伊朗投降，亦沒法打通霍爾木茲海峽；只要伊朗政權沒有出現更迭，美國都會被視為未能打贏這場戰爭。 面對這種局面，特朗普雖然多次恐嚇，要把戰爭升級，但每次都臨尾縮沙。原因是美國實在沒法打下去了，繼續拖延下去，只會損失更加慘重。

美國打這場仗，除了有以色列支持外，在國際上可謂眾叛親離，連口頭上的支持都不易找到；另一方面，在美國國內，連MAGA(Make America Great Again)組織也開始質疑今次行動的正確性，擔心特朗普是以色列優先，而不是美國優先，導致美國國內仍支持打這場戰爭的人不足四成。再打下去，共和黨在中期大選中將失去很多席位。 再者，美國的製造業已經老化，沒有足夠的能力為前線的消耗提供及時補充，結果前線的火力沒法取得應有優勢，叫前線的士兵常有怨言，弄到士氣低落。

現實是美國聯邦政府早已債台高築，戰爭的花費令財政赤字變得更加嚴重。這場仗再打下去，美國只會提早破產，叫美元的國際地位更快動搖。 此外，美國雖是產油國家，不再依賴波斯灣的石油供應；但國際油價上升的時候，不能期望美國的油公司會願意賣平油給美國人。因此，油價上升只能令美國的油公司賺大錢，卻不會令美國可以避免物價上升。美國經濟一樣會受到下行的壓力，這亦是特朗普這麼急想打通霍爾木茲海峽的原因。 這一役亦令世人看到美國的軍事力量並非萬能，連伊朗這樣的國家，亦可以我行我素，不願意順從美國的旨意，將來不願意就範的國家一定更多。

此外，特朗普今次實在出言不遜，一時說要把伊朗打回石器時代，一時又說要把一個文明從地球上抹掉，令世人質疑，美國總統是否變成了希特拉的門生，如是令美國多年來辛辛苦苦建立起來的軟實力，一次過給特朗普敗掉。這個世界，破壞容易，建設艱難，尤以軟實力為是。特朗普對美國造成的破壞，可能要幾代人的修補，才會看到成效。 因此，美國的有識之士都不想這場仗繼續打下去，特朗普當然亦感受到這股壓力。所以，他已開始為及早停火找藉口，為美國人民做好期望管理。

特朗普說，這場仗打得很成功，伊朗原來的領導層已被鏟除，核設施已被摧毀，而被擊落的美軍戰機機組人員亦已被救回；至於霍爾木茲海峽是否暢通，與美國關係不大，讓那些要用霍爾木茲海峽的國家自己想辦法去打通好了。他想說的就是，這場仗無論如何美國都不打算打下去了。以色列雖然不想，但最終仍得配合。金融市場最動盪的日子應已過去。