美國沒法打通航道 竟改為封鎖

美伊在第一輪的和談接觸中，就不歡而散，沒法繼續談下去，形勢因而變得更加緊張。人們擔心，特朗普會真的如之前所恐嚇，把戰事升級，把波斯文明打回石器時代，或從此在地球上消失。 幸而，美國並沒有這樣做，而是繼續停火，連以色列在黎巴嫩南部的軍事行動也比之前收斂，在在顯示，美方無意在現階段破壞和談氣氛，和談途經沒有被堵塞。 其實，我們只要看美伊雙方提出的和平要求是如此南轅北轍，就知道今次和談是不可能一蹴即成的了。談談打打，邊談邊打，歷來都是戰爭走向和平的必然過程，今次亦難例外。最後誰需要讓步多些，誰可以讓步少些，就得看誰的運籌能力更高了。

美國的軍政界大都認為，現時伊朗手上的牌比美國多，美國若不想打下去，就必須作出更大的讓步。然而，特朗普不想在頭一個回合就作出太大讓步；這將會很難向美國人民交代，亦不符合特朗普一向以勝利者自居的形象。因此，他必須做齣好戲，先擺出最強硬的姿態，寸步不讓。這樣，投資市場一定會出現震盪，而國內的主和派亦會到處遊說，屆時，特朗普就可以出來順應民意，即使作出更大的讓步，也不會在歷史上背上太重的罵名了。 只是有一件事實在叫特朗普難以下台。在停火前，他說得很清楚，伊朗必須開放霍爾木茲海峽，讓國際船隻自由通過，否則就會遭到美國毀滅性的打擊。現在伊朗繼續封鎖霍爾木茲海峽，而美國卻甚麼都沒有做，依然繼續遵守停火，這是否等同示弱。

為了表示美國並非甚麼都不做，特朗普在萬斯宣布談判破裂後竟公開宣布，美國海軍將立即對所有試圖進出霍爾木茲海峽的船隻實施封鎖。這明明是伊朗一直在做，而美國大力反對的事情，為何突然變了美軍的軍事目標？ 美國搬龍門的方式真是世界之絕，竟把自己要射的龍門搬到對手的同一位置，那豈不是可以把對方的入球也視作己方的入球？這樣的妙著，除了特朗普，真是沒有人會想得出。 伊朗封鎖霍爾木茲海峽是要攬炒全球經濟，以迫使其他國家向美國施壓，迫美國停止襲擊伊朗。現在連美國自己也搞攬炒，為的又是甚麼呢？難道這樣就能掩蓋自己無力打通霍爾木茲海峽嗎？

攬炒是弱者行為，美國一向是強者，是出來主持公道與秩序的人，現在竟淪落到想「威脅人質」以換取自己的精神勝利。沒法打通航道，就改為與伊朗一起封鎖海峽？真是比魯迅筆下的阿Q，更懂得精神勝利。美國出了一個這樣的總統，很難不步向衰落了。