美國可如何封鎖霍爾木茲海峽

美伊首輪和談破裂後，特朗普宣布，美國海軍將對所有試圖進入或離開霍爾木茲海峽的船隻實施封鎖。這是真的嗎？世人莫不看呆了眼，不明白特朗普葫蘆裏賣的是甚麼藥。 封鎖霍爾木茲海峽明明是美國敵人伊朗威脅美國的手段，美國不是一路都在設法打通這條航道的嗎？現在竟掉過頭來幫助自己的敵人一起去封鎖這條航道，所為何事呢？能做得到嗎？後果會是如何？ 按特朗普的說法︰伊朗透過向通過海峽船隻收取費用的方式，獲取了大量經濟上的得益，令伊朗有財力把戰爭繼續打下去，所以美國必須對這類船隻進行攔截，切斷伊朗的非法收入。

問題是，美國憑甚麼在公海上用海盜的方式去攔截船隻？這樣違反國際法，而且必然會與相關的國家發生衝突，美國將如何去面對後果？如果被伊朗放行的是一艘中國貨輪，特朗普是否真的敢強行阻攔？今天的中國一定不會接受這種無理要求。如果中國態度強硬，美國敢去挑戰嗎？ 再者，特朗普是否不知道，美國最近剛解除了伊朗出口石油的禁令，讓伊朗可以獲得大量的財政收益。之所以要這樣做，是因為美國經濟處於高危狀態，經不起國際油價上升的衝擊。如果聯儲局被迫因物價上升而加息，所引起的連鎖反應，足以叫美國的經濟系統崩潰。因此，阻止國際油價進一步上升，已成了美國的當前急務，連制裁敵人的政治任務也要靠邊站。所以美國不但開放了對伊朗的禁運，還同時撤銷了對俄羅斯的制裁。特朗普封鎖霍爾木茲海峽的做法，豈不是前後矛盾，自己倒自己米？

伊朗要封鎖海峽，只須躲在沿岸的岩洞裏放無人機與發射飛彈，就足以截停民用商船；但美國要封鎖海峽，就得派遣艦隊到相關水域巡航，很容易暴露行蹤，成了導彈的標靶。美國原先已把美軍的艦隊撤離伊朗水域，躲在遠處的印度洋水域，以免受到伊朗導彈的攻擊。因此，派遣海軍艦隊去執行封鎖任務的風險很大，隨時可能得不償失。 特朗普宣稱，他的歐洲盟友，其中特別點名英國，已答應參加美國今次的封鎖行動。不過，英國已第一時間加以否認，而其他盟友亦未見有哪一個出來「認頭」。人們相信，今次的封鎖行動，特朗普只是說說而已，從沒有打算認真去實施，所以事前根本沒有與盟友打過招呼。

綜觀霍爾木茲的形勢，航道的通行權仍掌握在伊朗手裏。伊朗沒批准的，沒有船敢去闖關。而美國的所謂封鎖，則只是特朗普掩飾自己無法打通航道的辯詞罷了。大家不必太過認真。可能不用多久，特朗普就會說，在第三者的斡旋下，談判之門已再度重開，美伊將展開新一輪談判，封鎖海峽的問題可以暫且不表。