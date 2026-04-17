人到中年，才驚覺面貌與手是兩種不對稱的年齡。臉，還算勉強保住門面，鏡子裡的自己雖不是青春無敵，也不致嚇人。可是手呢？一攤開來，便暴露了一切：手筋突出，像河流地圖般錯綜複雜；手指短而粗，完全不見纖纖玉指；手節粗大，關節處彷彿小山包；手紋深刻如刀刻，粗糙乾燥得像砂紙。

可是原來我不是孤單的。翻開歐美小報，原來連麥當娜、莎拉謝茜嘉帕克這些女明星也有同樣的「問題」。小報拿著她們的手與臉比較，殘酷地評論「手不會撒謊」，揭露她們的真實年齡。就算你有全世界最好的化妝師，最先進的醫美技術保養臉蛋，雙手還是會出賣你。相書上說，女人手軟如綿，是好命的象徵。反之，手粗糙有繭，則代表勤勞實幹，是做慣粗活的命。很多人說看一個女人的手，就知道她的命。