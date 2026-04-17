中國對外貿易未受戰事影響太大

根據中國海關總署公布，內地3月份出口增長2.5%，增幅遠低過市場預測的8.6%；而進口則增長了27.8%，大幅度高過預期的11.2%。貿易順差因而減少至511.3億美元，少過預期的1,082億美元。 美伊戰爭在3月份已全面開打，整個中東地區都戰雲密布，交通嚴重受阻，被困在波斯灣的船隻，因霍爾木茲海峽被封而無法離開，有逾千艘的船隻因而無法重回運輸行列，全球貿易無可避免會出現衰退。 然而，在這種形勢下，中國的進出口貿易整體仍有增長，足見中國經濟的韌性。戰爭對貿易的影響，本應是既會影響出口，亦會影響進口的，但中國的情況卻是進口表現遠比出口好，反映3月份的貿易表現與戰爭的相關性不大。

有分析員認為，戰事對中國貿易的影響在3月份尚未完全顯現。不過，我個人認為，戰事對物流與貿易的影響是粗暴的，亦是即時的；不似加關稅，只會影響未來的訂單，未必可以影響已經付運的產品。如是令到加關稅的影響，通常都會因時間差而有所延後。因此，我認為3月份的中國貿易數字，已在相當程度上反映了中東戰事的影響。 過往，中國都是出口增長得比進口快，令貿易順差非常強勁；惟這樣會造成貿易夥伴的壓力。處理得不好的話，會導致雙方關係緊張。中國政府已察覺到這種情況，並指示有關機構不要盲目追求出口，更已在出口補點上作一定程度的削減。這或許是3月份出口增長放緩的原因之一。

綜觀中國的內需情況，其實並不算十分興旺，3月份CPI(消費物價指數)只增長了1%，與進口的增長完全不匹配。這顯示，進口的大部分並非消費品，而是生產所需的原材料與零部件。這顯示中國製造業正醞釀另一潮的高速增長，進口增長是在為此作準備。 戰爭會造成大量破壞與消耗，需要補充與重建。交戰國忙於打仗，無力分心去生產，唯有外求；對象自然是非交戰國。中國沒有直接參與這場戰事，又有額外的生產餘力，是參戰國外求的主要對象。因此，我預期中國對美國的出口，下一階段即使在關稅的壓力下，仍會有可觀增長。

至於中東國家，近日更頻頻來中國訪問，既想買產品，又想獲得協助重建，還想中國提供投資機會。顯然，進口激增並非為了應付內需，而是應付外需。於中國而言，進口增加只是出口增加的先聲。 現實是中國的先進產品愈來愈多，電動車、鋰電池、光伏板、風車設備、醫療儀器和半導體等，樣樣價廉物美，在國際市場上極有競爭力。因此，我認為3月份的中國出口放緩，只是一時的，很快形勢就會逆轉。