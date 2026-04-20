去美元化將如何進行

美國如何不濟，在這場美伊的角力中已表露無遺。相信美元作為國際貨幣的地位，將很快會保不住；去美元化將是大勢所趨。 不過，去美元化不會一蹴即成，而是有一個過程，先出現量變，然後突然質變，叫形勢再也無法逆轉。 有人以為，去美元化即是用人民幣代替美元。這種情況將來或許會發生，但現在條件未完全成熟，說得過頭，只會令人覺得去美元化難以實現。 人民幣的資本帳不流通，未有條件成為其他國家的儲備貨幣。不過，中國的出口價廉物美，國際對中國製造的產品需求很大，只要中國在出售自己的產品時，堅持要收人民幣，人民幣很快就可以成為國際貿易的主要交易貨幣之一。

不過，由於並非所有國家都願意接受人民幣，導致只有那些與中國貿易往來較多的國家才願意長期持有人民幣；否則，收到人民幣的國家亦會趁人民幣還有幣有市的時候，兌換成其他流通性更強的貨幣。如是令人民幣只有條件發揮它的交易功能，卻難以發揮它的儲備功能。 現時，願意接受美元作儲備功能的國家，雖比願意接受人民幣作儲備功能的國家多；但從趨勢上來看，前者在下滑，後者在抬頭，相信假以時日，中美的地位將會逆轉。 率先意識到這種可能性的是各國的中央銀行。近年，他們都在增持黃金，以減少美元在外匯儲備中的比重。不只與美國關係差的國家會這樣做，與美國關係好的國家亦在加快這樣做。可見，對美元信賴的減弱已非個別現象，而且已成了各國央行的共識。

過往，很多富裕國家都會把自己的黃金儲備存放在美國。現在紛紛把黃金儲備運回自己國家存放，以免美國一不高興，就把別國的資產凍結，甚至沒收。最近，特朗普動不動就威脅要增徵別國的關稅；人們擔心，美國將來會發窮惡，動輒要沒收別國的黃金儲備。法國與德國最近就不動聲色地把存放在美國的黃金儲備逐漸搬回本土。 現時，除了各國央行在減持美元資產外，民間亦緊跟其後，盡快減少資產組合中的美債比重。大部分資產擁有者，包括家族辦公室、養老基金、保險基金，以至主權基金，都覺得自己的資產組合中，美債的比例太高，適宜及早把比例降低。他們覺得，美國在入不敷支的情況下，仍不事生產，反而到處打仗，實在不負責任，將來遲早會債務違約。因此，他們必須盡快調整自己的資產組合比重，以對沖美元走弱的風險。

如是看來，去美元化已從往來帳蔓延到資本帳；不只出現在國際貿易上，還出現在國家儲備與民間的資產組合上。普羅大眾手上的資產雖然不多，但對此亦不應掉以輕心，以為這只會影響有資產的人；實際上，當環球貨幣系統出現崩盤時，普通人付出的代價一樣會很大，而且更難承受。