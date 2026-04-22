中國首季增長5% 全年展望樂觀

國家統計局公布，2026年首季本地生產總值(GDP)達33.42萬億元(人民幣，下同)，按年增長5%，比去年第四季加快了0.5%，高於市場預期的4.8%。 以購買力平價計，中國的經濟規模已屬全球最大。在一般情況下，經濟規模發展至這樣的水平，已很難持3%以上的增長水平。惟中國的經濟卻依然動力十足，實叫人意想不到。 其實，中國在2026年面對的宏觀境況，經濟很難叫人樂觀。國內，受房地產爆雷的影響，大量與房地產相關的行業都受拖累，生意十分難做；而在國際上，又受美國徵高關稅的影響，地方保護主義抬頭，叫中國一向相對倚重出口的經濟更加舉步維艱。

然而，在這種情況下，首季規模以上工業增加值按年仍錄得6.1%的增長。反映國家在優質生產業方面的部署非常成功。如是令中國可以借助製造業的蓬勃，去抵銷房地產投資方面的萎縮。結果，固定資產投資在首季仍有1.7%的增長。雖比預期的1.9%略少；但在房地產價格還未完全跌停的情況下，已屬相當不錯。一些相對悲觀的國外分析員，曾一度擔心，中國會在房地產爆雷後進入通縮，但社會消費品零售總額仍增長了2.4%。 近年，政府已愈來愈重視內需對經濟的帶動作用，今年勢將有更多的催谷內需的政策出台。再者，美伊戰爭暴露了美國國力正在衰敗的不爭事實，令中國老百姓對美方的打壓顧慮漸消。中國民間應會在消費上比前放心。近期，內地民眾對旅遊方面所表現的熱情，是內需正在改善的最好證明。

此外，美伊戰爭令相關的國家不得不把資源全力投放在戰爭上，無暇照顧生產。這將令中國的出口產品，在國際上有更大的需求。 另一方面，戰爭對中東地區的基本建設造成嚴重破壞，戰後需要盡快重建。中國的基建能力不愁無用武之地。一帶一路的國家將更加感到與中國保持友好關係的重要性。 美伊戰爭令中東的石油設施受到嚴重破壞，即使戰爭結束，油價亦會在高位徘徊一段時間。過去，中國對中東的石油非常依賴。不過，政府早已意識到危機的存在，一早就加強了對綠色能源的研發，並在技術上取得一定的突破，如是令中國比日本與南韓等國家更有能力去應對這場石油危機。

有很多西方的投行，原先都不相信中國經濟在2026年的增長可達5%，最近都紛紛轉口風，調高了對中國經濟增長的預測；但基本上大部分仍不足5%。我覺得他們的估計仍是太保守，據一些內地朋友的估計，2026年中國的經濟增長，大有可能高過5%。