對美伊戰爭的幾點評估

美伊戰爭已打了快兩個月，形勢已逐漸明朗，我對下階段的戰爭，有以下幾點評估：
1. 戰爭應不會進一步加劇，最壞的情況已經過去。我有這樣的評估，是因為這場戰爭的發動者美國，已知道自己的戰略目標已沒有機會達到，打下去只會泥足深陷，令美國難再翻身。所以，近期只見特朗普提出這樣或那樣的威脅，卻不見有太多實際的行動；已準備好的空降師及海軍陸戰隊都只是枕戈待發，卻沒有真的派往前線作戰。
2. 特朗普已放棄大部分原先的目標，只剩下一個，就是盡快從伊朗抽身。他已不再妄想在伊朗建立一個親美政權；亦沒有能力打到伊朗無力還手；他連打通霍爾木茲海峽也沒有信心，唯有轉目標，改為與伊朗一齊封鎖霍爾木茲海峽。世人都聽過「凡是敵人支持的，我們就要反對」；沒想到特朗普竟會跟隨敵人，做敵人想做的事。很明顯，特朗普正盡量避免與敵人發生衝突，這場仗他已不想打下去了。
3. 和談不容易達成協議，但會繼續邊談邊打，讓美國可以逐步淡出。現時雙方提出的要求距離很遠，除非有一方能夠在戰場上大獲全勝，另一方是不可能會應承的。現在，既然雙方都無意把戰事升級，那就很難逼另一方投降。在這種情況下，談判是很難有成果的。特朗普是一個愛面子的人，他在開始的時候，一定會擺出一副他已大獲全勝的樣子，在談判時堅持寸步不讓。不過，他亦不會因談判未有結果而拒絕返回談判桌。他會利用時間，讓美國人民接受美國無法打贏伊朗的現實。然後以阿Q式的精神勝利法，宣稱已成功阻止伊朗發展核武，再鳴金收兵。
4. 戰後，美國在中東的影響力將會大大減少。因為中東原先親美的國家已發覺，美國不但無力保護他們，還可能會連累他們。他們在政策上就不會再隨便向美國傾斜，美國在中東將難再撈到太多的油水。在這種情況下，美國將難以在中東維持這麼多的軍事基地，雖然未必會一下子完全撤出中東，但一定會分階段逐步撤離。現時美國在中東有13個軍事基地，相信不出5年就會跌落單位數。屆時，中東國家將不會只用美元作為石油貿易的結算貨幣，美國在金融市場的影響力將會遞減。
5. 以色列當然不想美國撤出中東，但美國國力衰退，只好退回美洲，它也別無選擇。不過，經此一役，以色列已鞏固了在加沙地帶與黎巴嫩南部的勢力，會進一步擴展他們的猶太殖民區。以色列與哈馬斯及真主黨的衝突仍會繼續。至於美國勢力撤出中東後會由甚麼力量來填補空間，還有待觀察。一帶一路是中國重要的戰略部署，而戰後中東亦極需要重建再發展，兩者可以互補互利，或許可為中東帶來一番新景象。