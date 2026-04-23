對美伊戰爭的幾點評估

美伊戰爭已打了快兩個月，形勢已逐漸明朗，我對下階段的戰爭，有以下幾點評估：

1. 戰爭應不會進一步加劇，最壞的情況已經過去。我有這樣的評估，是因為這場戰爭的發動者美國，已知道自己的戰略目標已沒有機會達到，打下去只會泥足深陷，令美國難再翻身。所以，近期只見特朗普提出這樣或那樣的威脅，卻不見有太多實際的行動；已準備好的空降師及海軍陸戰隊都只是枕戈待發，卻沒有真的派往前線作戰。

2. 特朗普已放棄大部分原先的目標，只剩下一個，就是盡快從伊朗抽身。他已不再妄想在伊朗建立一個親美政權；亦沒有能力打到伊朗無力還手；他連打通霍爾木茲海峽也沒有信心，唯有轉目標，改為與伊朗一齊封鎖霍爾木茲海峽。世人都聽過「凡是敵人支持的，我們就要反對」；沒想到特朗普竟會跟隨敵人，做敵人想做的事。很明顯，特朗普正盡量避免與敵人發生衝突，這場仗他已不想打下去了。