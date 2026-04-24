銀行上調樓按現金回贈的原因

有本地發鈔銀行，近期為了爭取做多一點按揭生意，全面上調為新做樓按的顧客，提供逾1%的現金回贈(貸款500萬元以下的，回贈0.5%至1%；貸款500萬元至1,000萬元的，回贈1.05%至1.1%；貸款1,000萬元以上的，回贈1.2%)。

一個貸款逾1,000萬元的買樓人士，能獲逾12萬元的現金回贈，實是一個不小的數目，可在選購傢俬或電器時，改購一些更心儀的產品，對顧客很有吸引力，競爭能力不容忽視。相信其他有意在按揭市場爭一席位的銀行很快亦會跟隨。

其實，銀行在今年初之前，對做新的樓按生意仍十分謹慎。銀行審計部門曾多次召見為銀行做樓按估價的測量師，在估價時不要太進取，不能為了搶生意就討好顧客，刻意把樓價估得高一些，怕這樣會增加銀行的風險。