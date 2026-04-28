美國可把伊朗打到返回石器時代嗎？

特朗普發狠話，若伊朗不肯接受美國的和談條件，美國將把伊朗打到返回石器時代；他還揚言，美國有能力令整個波斯文明在地球上消失。

當傳媒問，這究竟是甚麼意思時，特朗普的幕僚解釋，伊朗若不接受美國的條件，美國將對伊朗的轟炸大規模升級，並把轟炸的目標擴大至民用設施，包括伊朗的油田、煉油設施、油庫、發電廠、海水化淡廠、鐵路與橋樑等，要伊朗人無法再在這片土地上生活下去。

美國這種做法，其實與進行種族滅絕已別無分別，可列為一種嚴重的戰爭罪行，特朗普將面對國際法庭的起訴。特朗普可能以為，憑美國的實力與地位，國際法庭也沒美國奈何；甚至可以把國際法庭的相關人員綁架回美國受審，一如對付委內瑞拉總統馬杜羅一樣。