美國可把伊朗打到返回石器時代嗎？

特朗普發狠話，若伊朗不肯接受美國的和談條件，美國將把伊朗打到返回石器時代；他還揚言，美國有能力令整個波斯文明在地球上消失。
當傳媒問，這究竟是甚麼意思時，特朗普的幕僚解釋，伊朗若不接受美國的條件，美國將對伊朗的轟炸大規模升級，並把轟炸的目標擴大至民用設施，包括伊朗的油田、煉油設施、油庫、發電廠、海水化淡廠、鐵路與橋樑等，要伊朗人無法再在這片土地上生活下去。
美國這種做法，其實與進行種族滅絕已別無分別，可列為一種嚴重的戰爭罪行，特朗普將面對國際法庭的起訴。特朗普可能以為，憑美國的實力與地位，國際法庭也沒美國奈何；甚至可以把國際法庭的相關人員綁架回美國受審，一如對付委內瑞拉總統馬杜羅一樣。
不過，如果美國真是這樣做的話，將犯眾怒，為全世界人民所不齒，將自絕於人類文明。此之所以，當伊朗撤回其談判人員，拒絕與美方人員在伊斯蘭堡會面時，美國至今未見採取甚麼升級的軍事行動。
有親美的論者叫伊朗不要太「老定」，一待部署妥當，美國就會用迅雷不及掩耳的速度教訓伊朗。現實是，早在半個月前，美國已為這次恐嚇進行部署，派遣了三個航母打擊群，共27艘戰艦，進入伊朗附近海域；出動的士兵有來自空降師的，亦有來自海軍陸戰隊的，怎可以說未及部署？
結果，美國在被伊朗談判代表冷遇後，不但未有老羞成怒，連象徵式地擲兩個炸彈都沒有做，繼續與伊朗維持停火狀態。
美國之所以會這樣做，是這場仗已令美國十分疲憊，財政緊絀，美國極之需要盡快擺脫這項困擾，所以不顧面子也不想戰爭升級。
再者，之前對伊朗的襲擊，已被天主教教宗列為有違上帝的旨意；教宗不會為暴君祈禱。而很多傳統盟友亦已明確表明，不認同美國的做法；他們不容許美國利用他們的基地，亦不容許美軍戰機飛越他們的領空。美國為了避免這種眾叛親離的情況惡化下去，只好盡量避免再做出刺激盟友的事情。
另一方面，伊朗已被美國「趕狗入窮巷」，處於危急存亡之秋，為了保護自己在地球上的生存權，一定會不顧一切全力以赴，甚至會不惜攬炒。伊朗已表明，除了會繼續封鎖霍爾木茲海峽外，還準備破壞經過伊朗海域的海底電纜，叫橫跨歐亞的通訊設施無法有效運作。
在伊朗看來，如果世界可以縱容美國全面炸毀伊朗的民用設施，那世界又憑甚麼反對伊朗還以顏色？伊朗會叫世界明白，特朗普才是始作俑者。特朗普若是繼續一意孤行，無視國際輿論，勢將成為歷史罪人。