從飛行汽車明年可能量產想起

中國電動車製造商小鵬汽車總裁顧宏地透露，小鵬汽車明年將大規模量產「飛行汽車」。這款「飛行汽車」，由小鵬與德國大眾汽車(Volkswagen)合作研發，在技術上取得多項突破，已具備條件在社會上應用，所以決定量產。 這項消息對飽受塞車之苦的香港人來說，應該十分雀躍。駕駛着一架會飛的汽車，只要馬力夠，左右上下都可以爬頭；對速度有偏好的男士，更是賞心樂事。 女性重安全多過重競爭，對隨意爬頭的行為當然不以為然。然而，生物在進化的過程中離不開競爭，而速度正是競爭中的重要環節。人性中若缺乏對高速的偏好，人類社會就不會進步得這麼快。

不過，高速亦意味着風險及容易闖禍；一旦發生意外，後果可以十分嚴重。相信各地政府在容許飛行汽車在市面上行駛時，一定會制定相當多行駛規則，以確保駕駛者與第三者的安全。 由於在空中飛行大大減少了與地面的摩擦，飛行速度當然遠高過地面行駛，風險亦大很多。相信立法機構在訂定守則時，一定會十分謹慎及嚴謹；能否在明年就完成立法，實屬疑問。 然而，小鵬汽車卻在立法尚未開始，在相關部門尚未批准的情況下已決定量產，實在十分大膽。相信只有中國的企業家才會有這樣的超前行為。他們未經審批，已經量產，而且還公開發售，據說已獲7,000份訂單。可見，中國的消費者也十分前衛，只要新穎的產品，即使不可以使用也願意買回來，放在家裏作陳列品。

美國的創新科技能夠發展得這麼快、這麼好，全靠投資者願意買創新科技公司的股票。中國缺乏願意買股票的投資者，卻有願意買新產品的消費者，創新科技產業才不至於完全依賴國家支持。 不過，對創新科技的支持，最好在開業初期就獲得扶持，需要的是天使基金；如果要等量產後才獲支持，實在太遲。因此，中國政府有需要把股市搞活，讓上市公司的PE可以高一些，才有助創新產業更容易獲得融資。否則，中國就會在與美國角力時吃虧。 中國是世上儲蓄率最高的國家，老百姓手上的錢很多；但他們只願意把錢放在銀行裏，有些甚至藏在床下底，卻不願意把自己的錢去投資買股票，導致金融市場活躍不起來，新生企業因而融資困難。

要扭轉這種局面，可從以下兩個方面着手：一是給予投資者更大保障。投資者一而再地被恒大這類公司欺騙，叫他們怎敢買股票？二是不應把投機行為過度妖魔化。金融市場需要有對沖功能，沒有投機者的參與，對沖就無從進行。因此，對投機行為不但不能描黑，有時還要給予稅務優惠。