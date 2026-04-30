關稅加打仗都阻擋不住香港的貿易增長

政府統計處的最新數據顯示：3月份香港商品整體出口貨值達6,184億元，是繼2月份錄得24.7%的按年增長後，再錄得另一次大幅增長，幅度達35.8%。進口方面的增長亦同樣凌厲，3月份的商品進口貨值為7,075億元，按年上升了41.2%，比2月份的增幅29.9%還要高。 累計第一季的表現，商品整體出口貨值較去年同期上升32%，進口貨值則上升37%。首季有形貿易逆差為1,684億元，佔商品進口貨值的9.8%。 香港的進出口貿易出現逆差長期存在，卻不足為慮。因為這只屬有形貿易的部分，香港還有很多無形的服務業出口，足以抵銷有形貿易的逆差。有形貿易的逆差反映的可能是香港在其他領域賺了錢，有能力作更多的商品消費，可視作經濟蓬勃的好現象。

在關稅戰與美伊戰爭的雙重夾擊下，香港的有形貿易仍有這麼好的增長，實在叫人有點意想不到。 美伊戰爭3月份已全面開打，對航道運輸影響應是即時的。有超過一百艘貨船被困在波斯灣，無法再提供貨運服務，對全球的貿易都會有即時的影響，惟香港的整體貿易卻不跌反升，足見背後的動力是多麼強大。 這股動力不但能抵銷戰爭的衝擊，還同時抵銷了關稅大增的負面影響。中國是被美國增徵關稅最多的國家，香港雖被世貿組織視作獨立的關稅區，但並未獲得美國分別處理。照道理，舊訂單做完後，新訂單的價錢一定會把關稅的負面影響反映出來。所謂延後才會出現的影響，發展到今天，應該所餘無幾。

香港進出口貿易能在這麼多負面因素衝擊下，仍有這麼亮麗的表現，靠的主要是國家在新質生產力方面部署得宜。 中國對抗全球氣候變暖的承諾是真正全力以赴的，所以對綠色能源的投入從來未有退縮過，如是令到馬斯克想在太空建數據中心，也得來華採購太陽能光伏板。因為唯有中國的產品，才有這麼高的效能與這麼平的價錢。即使要付高關稅，買家也別無他選。 中國房地產爆雷後，決定擺脫對房地產的依賴，全力發展新質生產力。除了在光伏太陽能板上有這麼強的競爭優勢外，在其他領域一樣不遑多讓，連一度被西方卡脖子的芯片，10納米以上的市場已幾乎被中國產品完全佔領，足見中國的製造業有多厲害。

美國可以選擇不買中國的產品，但阻止不了中國的產品行銷世界。香港可以為競爭力這麼強的中國產品做轉口代理，不愁沒有生意。美國不買，吃虧的只會是她自己。 美伊戰爭展開之後，美國把大量資源花在戰爭上，民生難免會被忽略。為了減少民用物資供應不足的問題，最方便莫如大量增購中國產品。相信，下階段的中美貿易將打破沉寂，重新恢復增長；香港當可以分到一杯羹。