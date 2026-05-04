在通脹升溫下 聯儲局仍維持息率不變

美國聯儲局的公開市場委員會上周四剛公布議息結果，公議以8比4的投票結果，決定維持聯邦基金指標利率在3.5厘至3.75厘的區間不變，符合市場的預期。 有人說，這是鷹派的勝利。因為雖有4人投反對票，但這4人中只有理事米蘭傾向於減息；其他3人其實同意維持利率不變，他們反對的，只是在聲明中加入寬鬆的傾向。這反映3人的立場比另外8人更傾向鷹派，主張減息的只有米蘭一個人。 今次會議可能是鮑威爾以主席身份出席的最後一次會議，因為他的任期將於本月15日結束。不過，鮑威爾早已表明，即使不做主席，他仍會留在聯儲局內任理事，直到2028年1月理事的任期結束。他似乎沒有被特朗普想藉裝修超支事件加害他的威脅嚇倒，決心留在聯儲局內與特朗普「作對」——阻止他干預聯儲局的議息決定。

如是看來，鮑威爾的鷹派傾向，仍會繼續在聯儲局內有相當大的影響力。特朗普想減息，未必可以很快就得心應手。 不過，聯儲局內雖然鷹派當道，但宏觀的局勢卻不利鷹派，否則他們為何不趁通脹升溫，經濟仍有動力的情況下，乘機加息。 現實是，美國的個人開支物價指數(PCE)3月份按月升了0.7%，遠較2月份的0.4%為高；剔除食品與能源後的通脹指標，按年增加了3.2%。另一方面，美國的首季經濟增長，亦較去年第四季大有改善，由按年只增長0.5%改善至增長2%。至於最新的初領失業金人數亦下降至18.9萬人，創1969年以來新低。這本是聯儲局加息的好時機，那鮑威爾為甚麼不發揮他的鷹派作風，乘機加息呢？

原因是鮑威爾很清楚，美國今次面對的物價上升，並非由於經濟過熱所造成，而是由於油價上升所造成；加息並不足以左右油價；在這種情況下，加息對平抑物價的作用不大。鮑威爾當然不想自己出手加息後，既得不到預期效果，還要產生很多負面的副作用。這樣豈不是毀了他辛辛苦苦積累起來的良好聲譽？ 現實是美國根本沒有進一步加息的條件。美國政府長期入不敷支，早已債台高築，唯有不斷借新債還舊債。這些欠債，不少都是以前利息低的年代貸下來的，現在這些低債逐漸到期，若都換成高息債，美國政府將連利息也很難付得起，想不破產都幾稀矣。