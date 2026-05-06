霍爾木茲海峽雖未打通 美國仍可宣稱大獲全勝

伊朗稱，有美艦試圖強闖霍爾木茲海峽，遭兩枚伊朗發射的飛彈擊中，美方被迫返航。不過，美國官員否認該項消息，重申並無軍艦被伊朗飛彈擊中。消息令國際油價再度攀升。 在戰爭期間，前線戰況的消息一般都很難辨真偽，雙方都不會承認對自己不利的消息。不過，我們還是可以從一些已確知的消息去推論一些未證實的消息。 首先，美國是不想油價上升的，否則怎會對俄羅斯與伊朗出口的原油解禁。美國不想油價上升，引發通脹，令聯儲局沒法減息，這對紓緩財政壓力不利。霍爾木茲海峽未能通航，中東石油無法輸往有需要的地方，會妨礙油價回落。因此，美國派艦隊去中東是想打通霍爾木茲海峽，而非封鎖海峽。

美國想打通海峽，伊朗想封鎖海峽，雙方在海峽發生衝突是很自然的事。美艦是否被擊中，一般人不得而知。但霍爾木茲海峽仍未通航卻是鐵一般的事實。這可顯示，美方仍未能打通霍爾木茲海峽。 美軍派出3個航母打擊群，近30艘各式戰艦，都未能打通霍爾木茲海峽，必有所忌。美方說，伊朗的海軍在開戰不久已被美軍全殲，所以美方顧忌的，應不是伊朗的海上力量，而是來自空中的導彈。為甚麼要顧忌，當然是因為這些導彈有擊中美艦的能力。因此，世人雖然沒法得知美艦是否有被擊中；但世人都會相信，美艦因為怕被擊中，所以沒法在霍爾木茲海峽替商船護航，令海峽可以解除封鎖。

這種形勢已僵持了一段時間，美國至今仍無能為力，只能時不時說些狠話，恐嚇要把伊朗的民用設施也一併炸毀。然而，多次恐嚇都未見付諸行動。美國不應連炸民用設施的能力也沒有，擔心的是伊朗的報復能力。美伊戰爭打了逾兩個月，美軍至今仍未弄清楚伊朗的飛彈庫與飛彈發射台位置，一旦轟炸伊朗民用設施，沙特、阿聯酋、卡塔爾以至以色列的民用設施也可能成為伊朗的襲擊目標。中東勢將成為人間焦土，要花很長的時間才能修復。特朗普不想做始作俑者，成了罪魁禍首。

現實是，特朗普正對發動這場對伊朗的戰爭後悔莫及，他正在為嗚金收兵找下台階，又怎會在這個時候把戰爭規模進一步擴大？有人說，和談只是特朗普的緩兵之計，待召集足夠力量後，就會發動全面進攻。我覺得這種機會很小。美國若是真的想打的話，應一鼓作氣地打，怎會弄到師勞力竭，仍未拿定主意。 再者，美國法例雖容許總統當機立斷作出一些必須的軍事行動，但仍須在60日內爭取國會授權。美國戰爭部長赫格塞思說，美伊戰爭打未夠60天，已全面停火，所以特朗普不打算向國會申請授權。看來，特朗普有意讓這場戰爭不了了之。霍爾木茲海峽能否打通，他一樣可以宣稱，美國已大獲全勝。