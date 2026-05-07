特朗普訪華有何盤算

特朗普原稱會在3月底訪華，結果一拖再拖，至今仍未動身。最近，有人先後看到4架次C17美軍運輸機飛抵北京，疑似運送特朗普訪華所需物資。看來，實際的準備工作已經開始，特朗普訪華應該很快可以成行。 外交界估計，特朗普之所以把訪華日期一再延後，是因為對伊朗的戰爭遲遲未能取得顯著成果，未能讓他藉着勝利的威風，乘機要中方作出更多的讓步。 他的如意算盤是控制了委內瑞拉之後，再收服伊朗，那中國的石油來源就有三分之二落入美國手裏。屆時，美國就可以在稀土問題上逼中國放行。

不過，面對伊朗的頑強抵抗，特朗普已知道無法令伊朗就範。如果因此而取消與習近平的會面，那他這次上任以來就拿不出太多的成績向美國人民交代，共和黨在中期選舉中將損失慘重。 他第二次上任以來，既無法結束烏克蘭的戰爭，又無法落實強徵關稅的政策(被法庭要求退稅)，還要在稀土問題上被中國卡脖子；現在又在對伊朗的戰事上無功而回，真可謂乏善足陳。 因此，特朗普極希望有機會可以直接與習主席會面，以證明他很有面子，確是習近平的「老朋友」。只要有機會見面，他就可以為見面時談過甚麼問題大做文章。

他可以對外說，他在會面時敦促中國透過外交努力，說服伊朗開放霍爾木茲海峽；他可以說，中方承諾繼續向美國購買農產品；他可以說，中方答應為美國供應更多的稀土；他甚至可以說，中方答應協助美國一起制裁伊朗。 他知道，中方對他的胡言亂語甚少會有官方的回應，所以他喜歡怎樣說，就可以怎樣說，總有一部分美國人會相信他的說法。 美國本來視中國為最有能力威脅美國的主要競爭對手，現在卻在美國人面前露了餡，原來有這麼多的事情要中方配合才能做得到；連自己的總統也要稱敵方領導人是自己的「老朋友」，是一個「了不起的人」。

特朗普這種對華的態度，已令美國人相信，美國並沒有條件與中國全面脫鈎。關稅戰與對伊朗的戰事，已凸顯美國在很多地方都要靠中國，與中國全面切割只會陷美國於困境。如是導致美國的商界重返中國找機會。既然總統也要找習主席幫手，商界為甚麼不可以找中國的商業領袖，做一些對雙方都有利的事情？ 特朗普是一個講實際的商人，他看得出，中國手上的牌現在比他多。如果需要中國配合，他亦得在某些中國需要的地方配合一下中國。特習會面前，王毅外長曾與美國國務卿魯比奧通話，強調台灣問題事關中國的核心利益，將是今次會面的議程焦點。中國的態度很清楚，美國若有所求，必須在台灣問題上配合中國的取態。