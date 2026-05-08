霍爾木茲海峽可如何打通

美伊戰爭開打後，霍爾木茲海峽就被伊朗有效封鎖。商用船隻大都不願冒着被伊朗襲擊的風險而強行試圖通過海峽。現在被困在波斯灣的商船已逾三千艘，船上數以萬計的工作人員缺乏新鮮食物補充，生活十分困難，已有人因缺乏醫療照顧而死亡，如果發生疫症，後果可以十分嚴重。 美國總統特朗普在社交平台發文稱，基於人道主義立場，美國將推出「自由計劃」(Project Freedom)，協調被滯留於霍爾木茲海峽的「中立國家」船隻離開。如果遭遇伊方阻撓，美方將用強硬手段回應。伊朗方面堅稱，除非美國接受伊朗的和平條件，否則霍爾木茲海峽將繼續被封鎖。未得伊方許可，試圖強行通過的船隻將會受到攻擊。

來自美國軍方的消息稱，周一(4日）有兩艘美國商船在試圖通過霍爾木茲海峽期間，遭伊朗快艇、無人機與導彈聯合襲擊；美方出動F15、F35戰機、阿帕奇武裝直升機與多艘驅逐艦等，成功摧毀了6艘伊朗快艇，美方則沒有船隻被擊中。美軍擊退伊朗的襲擊後，兩艘驅逐艦已穿越海峽進入波斯灣。 純看這些美方的消息，這次行動可算十分成功。既然伊朗的襲擊行動已被摧毀，美軍應協助更多的商船通過霍爾木茲海峽才是，但隨此之後，都再沒有聽到有更多的船隻可以在美軍的協助下通過霍爾木茲海峽。如是看來，美軍至今尚未能完全控制霍爾木茲海峽，並確保進出海峽船隻的安全，沒有伊朗的首肯，一般商船仍不敢以身試法。

據說，美國軍方早已告知總統，霍爾木茲海峽根本不可能用武力強行打通，只是特朗普一意孤行，才叫美軍陷入進退兩難的境況。 在現階段，美軍若是擴大戰事規模，並沒有必勝的把握，弄不好，甚至可能會損失慘重。不過，若是就此罷休，那這項「自由計劃」，已與宣告失敗並無多少差異。 現實是霍爾木茲的地理環境，導致伊方易守、美方難攻。美方若是不接受現實，硬要強闖，就得付出不對稱的代價。這就是說，美方的人員傷亡與武備上的損失，都會遠比伊方嚴重。以美國現時的民間情緒，願意為這場戰爭背書的人不多。這個燙手山芋特朗普不一定肯抓，不排除他最後會選擇「chicken out」，中途「縮沙」算了。