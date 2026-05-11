為何美伊開戰未有拖累香港經濟

統計處公布的初步數字顯示，本港今年首季的本地生產總值(GDP)按年上升了5.9%，遠超市場預期的3.5%，較去年第四季的4%增長，錄得5年來最強的季度增長。 香港已是一個成熟的經濟體，能有3%的按年增長已屬不錯，今次有超過5%的增長可算非常理想。綜觀構成GDP增長的主要組成部份，表現最優異的進出口貿易，進口增長了29.9%，出口增長了23.8％；其次是固定資本形成總額，亦增長了17.7%，相信受惠於樓市的回穩與成交量增加。此外，樓價上升亦帶來財富效應，令私人消費開支增加了5%，不再為GDP增長帶來太大的負累。

本來，香港的經濟在2026年初開局不錯，沒想到剛過了1月份，美伊就開始打仗，油價急升，航道受阻。香港經濟因而蒙上了陰影。幸好，中國的新質生產力發展迅速，產品新穎，性價比高，在國際市場上極具競爭力；以代理中國產品為主的本港轉口貿易因而受惠不淺，足以抵銷了不少因航道受阻與生產成本上升所造成的負面影響。 有分析員擔心，戰爭對經濟不會沒有破壞力，只是未有即時顯示出來罷了；因此，在今年的餘下日子裏，香港經濟可能沒法維持這麼高的增長速度。

不過，我卻認為，美伊開戰對香港的影響，不見得完全都是負面的，港人不用太過悲觀。 戰爭的破壞，受害最深的當然是參戰國，美、以、伊三國無不損失慘重，其他協助美國打伊朗的沙特阿拉伯，卡塔爾與阿聯酋，其民用設施與軍事基地都備受破壞，極需要重建與補充。這些都足以為本港商界帶來大量商機。 此外，過往香港的經濟之所以會發展得不太順暢，是因為受到美國的制裁與打壓，然而在這場美伊戰爭中，美國也發現自己的國力已大不如前，無力再如以前那樣到處插手，企圖左右非美地區的事務。