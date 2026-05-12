為何油價上升沒對香港經濟造成負累

昨文談「為何美伊開戰未有拖累香港經濟」時，其實還得討論一個重要議題，就是中國已成功擺脫對化石能源的依賴，香港自然一併受惠。香港已融入國家發展規劃，中國內地不用擔心的事，香港自然也不用擔心。 中國的國家領導人很早就意識到，不能長期依賴輸入石油，作為發展經濟的能源基礎，中國必須有自給自足的能源。中國的煤產量十分豐富，但燒煤污染嚴重，因此必須發展綠色能源。 本來，西方國家在綠色能源方面遠比中國起步得早，很多早期的科技突破都是西方科學家做出來的，只是西方的企業大都利潤掛帥，他們認定了綠色能源的成本一定高過化石能源，所以不願在綠色能源方面作太多可能會導致大量虧損的投資。

相反，中國的領導人具備更長遠的戰略考慮，沒有單單考慮眼前的利潤回報。所以，當西方只是把綠色能源聊備一格，作為向社會有個交代的時候，中國是真的把發展綠色能源視作國家與民族的命運所牽繫的。在發展綠色能源上，中國從沒有造假，而是真心實意，全力以赴。 中國西部有龐大的水力資源。中國在改革開放初期，已建設三峽工程；隨後，還繼續興建了無數大小不一的水力發電站。最近還準備在雅魯藏布江建一個發電量比三峽多逾三倍的水電站，年均發電量達3,000億千瓦時。

與此同時，中國還在高壓輸電問題上取得技術突破，可以在低耗的情況下，把西電東輸到東部沿海的經濟發達地區。此外，中國還在協助魚類往上游產卵的安排上作了大量投資，以保留物種的多元化。 除了水力發電，中國亦大搞核能發電。中國不但在核裂變的技術上有突破，還開始研究核聚變的技術。如果能在這方面取得進展，人類將可以自製太陽能。核聚變是我們這個宇宙一切能源的根本，若然掌握這項技術，可助人類更上一重天。 在未能自製太陽能之前，中國先利用光伏太陽能板去吸取天然太陽能，又借助風力發電去利用衍生出來的太陽能。不過，這類太陽能的缺點是不穩定，供電時間未必配合人類的生活習慣。幸好，中國在儲電能力上不時有新的突破。高能蓄電池的出現，令電車、無人機與機械人的應用變得更加靈活。