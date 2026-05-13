聚焦談霍爾木茲海峽通航問題 和談當可以取得成果

在巴基斯坦的協調下，美伊開始嘗試言和，惟談了大半個月，卻絲毫未有進展。原因是雙方提出的和平條件都不切實際，雙方都以勝利者自居，只顧自己的國際形象，以及怎樣向國民交代；卻沒有考慮自己提出的條件會否被對方接受。現實是雙方都沒有在戰爭中取得壓倒性的勝利，根本沒有條件要對手接受這類一面倒的條件。 現實的情況是：雙方雖然未談出甚麼的好結果，卻大體上都有遵循停火協議，沒有任由戰爭升級。情況反映雙方其實都已打得疲憊不堪，知道自己沒有條件在短期裏完全戰勝對方，所以都想找一個體面點的理由，可以鳴金收兵。因此，調停者只要能找到恰當的切入點，讓雙方都有下台階，美伊就有機會停火，和平共處。

由於這場戰爭未算分出勝負，沒有條件解決戰爭前已經存在的問題，如伊朗想發展核武的問題，美國沒有打贏，就很難叫伊朗停止這樣做；此外，伊朗亦會像戰前一樣支持黎巴嫩的真主黨與也門的胡塞武裝分子。另一方面，伊朗亦沒有條件叫美國認錯及賠償伊朗在戰爭中的損失；美國應不會放棄所有對伊朗的制裁，但有機會撤銷二月份這場戰爭開打後新增的制裁。總之，一切返回這場仗未打之前的狀況。 美伊和談要取得成果，只能聚焦解決戰爭開打後才衍生出來的問題。這類問題出現的時間比較短，沒有歷史的沉澱，應比較容易清理。其中最值得聚焦處理的，應該是霍爾木茲海峽的通航問題。

霍爾木茲海峽在這場戰爭開打之前，一直是通航的，可見通航既符合伊方利益，亦無礙美方的利益，更符合波斯灣沿岸國家的利益。此外，霍爾木茲海峽通航後，油價就會逐步回落，環球經濟就可以免受物價上升的威脅，美聯儲局亦可以不用加息，全世界都會皆大歡喜。 霍爾木茲海峽通航，不設任何叫對方難受的條件，只須雙方都接受停火，不再以武力的方式攻擊對方。這該不會是很難做到的事情，在未有簽署任何和平協議下，雙方其實都在自覺地這樣做。中國如果在這個環節上扮演更積極的調解角色，當可推動霍爾木茲海峽盡快通航。

至於歷史遺留下來的問題，可以暫且不表；當前急務是先停火通航，然後和平重建，讓普羅大眾可以恢復正常生活。中國有極強的基建能力，有條件為中東的戰後重建作出一定的貢獻。 經此一役，美國應自知沒有能力在世界到處插手，當會把一部分勢力從中東撤走，把注意力聚焦於西半球。這種發展將令中東有更大的空間，演變出更多元的新秩序，可能會為歷史問題的解決帶來新契機。