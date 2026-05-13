在這個新時代中，議會迎來了政策方向多元化與工作模式革新的新氣象。隨著每次選舉所帶來的人事變動，我們不得不關注一個長期存在的結構性問題——議員助理團隊的穩定性與未來發展問題。作為曾擔任議員研究主任的人員，深知這個群體的重要性；他們的支持不僅直接影響議員的工作效率，更關乎整個政治生態的專業化與持續性。如何讓議員助理在職期間擁有更高的保障、更清晰的發展路徑，是解決議會穩定運作和吸引人才加入的重要課題。 首先，議員助理薪酬水平的設計需要與其專業貢獻對等。在現有框架下，議員辦公室經費由立法會撥款決定，但助理的薪酬與福利卻遠低於公務員體系的同級職位，對高水平人才的吸引力較低。要想吸納更多年輕且具專業背景的人才加入，應制定一個更有競爭力的薪金調整機制。例如，將助理薪金掛鈎於立法會公職人員或公務員的薪酬比例，並根據助理的年資和表現提供年度加薪計劃，讓他們的專業付出得到更公平的回報。

其次，完善助理的福利體系將是另一項重要工作。目前，許多助理雖然每天處理政策文件、對民生議題進行調研，但他們的基礎保障卻不完善。未來應考慮為助理提供更全面的保障措施，比如增加醫療保險福利、甚至為年度表現良好的助理增設一次性花紅。這些措施將讓助理能夠在穩定中專注於政策支持工作，而非擔憂基本勞保問題。 第三，應給予議員助理更清晰的職業發展路徑。現時，議員助理的職業成長空間相對狹窄。許多人無法預見工作之外的未來發展方向，這會讓一些有志於公共服務的人才流失。針對這一現象，我建議政府及議會考慮推出議員助理的階梯式發展計劃。例如，助理可按工作年限及能力晉升為高級政策助理、辦公室主管或專職政策顧問等角色，逐步提升其職責範圍與薪資待遇。此外，面向有意轉換工作的助理，議會應協調其他公共政策機構或私人智庫單位，為其提供適當轉型培訓及推薦計劃。有關升職規劃不僅能讓助理看到事業的長期可能性，更能幫助議會留住真正優秀的人才。

同時，在保障助理基本待遇的基礎上，議員辦公室的每日運作，也應與政策研究工作及地區聯繫更加緊密。為此，議會應鼓勵助理參與專業對接，結合「十五五」規劃，提升香港在粵港澳大灣區發展、創新科技產業中的政策貢獻度。例如，鼓勵企業與智庫提供過渡性職位，以幫助助理從政壇轉型到公共事務、企業政策或社福管理等更多公共領域。 從我過去參與議會工作的經歷來看，議員助理的未來並不是一份短期工種，而是公共事務領域的核心專業職位之一。他們承載著政策資訊的整理分析、市民需求的傳遞闡釋，是議員提出高質量議案背後無名的推動力量。但要讓更多人長期加入這份事業，我們必須提供穩健的薪酬、完善的福利保障以及清晰的發展出路，將議員助理打造成為香港政治生態中專業性與穩定性兼具的核心支柱。