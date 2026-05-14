中美還可以做夥伴 而非對手嗎？

在美國總統特朗普訪華前夕，中國外交部長王毅在北京會見美國共和黨參議員戴恩斯。王毅指出，中美應該做夥伴，而不是當對手，他希望中美關係能真正穩起來，好起來。 王毅表示，中方對美的政策一貫如是，兩國應以相互尊重為基石，以和平共處為準則，以合作共贏為目標，探索出一條大國正確相處之道，共同為世界和平與穩定作出貢獻。 然而，這只是中方自己的良好意願。美方的態度卻是以修昔底德陷阱為基礎，認定中國是一個新興的，正在高速崛起的強國，其出現無可避免會威脅美國作為全球霸主的地方，這種環境令中美之間必有矛盾與衝突。因此，中美只能做對手，無法做夥伴。

特朗普初任總統時，他的副總統彭斯已在一篇對華政策的演說中，把這個問題講得很清楚。中國對美國不應有太大幻想。 彭斯的演說雖然警醒了很多美國政客，但他們很快就發覺，美國實在知曉得太遲，到想開始有所動作時，卻發覺為時已晚。Chimerica已環環相扣，很難全面脫鈎。 美國的農產品需要中國買，波音飛機亦需要中國買；中國不買Nvidia的芯片，其銷路就大減，連研發能力也大打折扣。因此，要與中國脫鈎的代價遠比美國政客原本估計的大。 現實是美國企業為了把利潤最大化，把很多低增值的工序都外發到國外去進行，自己就單做高增值的工作。結果，美國的產業鏈大都不完整；相反，中國接了發達國家的增值不高的工序後，卻沒有半點嫌棄，反而把這些原本增值不高的工序也發揮得淋漓盡致，令產品有更高的性價比，亦令世界對中國的依賴變得更加牢固。

特朗普再次上任後，想透過加關稅去制約中國的出口能力。結果卻發現加了關稅後，中國的產品依然在市場上有吸引力。美國根本沒法甩開中國。特朗普發現，在處理國際事務時，如果得不到中國的配合，就注定孤掌難鳴。如是導致特朗普一遇到困難，就想起習近平或者可以幫到手。 現時，特朗普已養成習慣，每當工作不太順暢的時候，就把習近平放在口邊，說習近平是他的好朋友，可以幫他解決很多問題。所以，當美國與伊朗打得不可開交的情況下仍堅持要訪京，希望習近平助他一臂之力。