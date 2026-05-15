勿讓樓價的升勢太快與經濟增長脫軌

進入互聯網時代，資訊傳播的速度大增，市場的情緒亦因而變化得很快。這種情況令房地產市場的周期亦演進得比過往快。投資者若對此估計不足，很容易被弄到措手不及。 記得去年5月的時候，香港房地產市場才剛開始復甦；行內人士雖已看到苗頭，但悲觀情緒仍相當濃厚。很多人對我提出的樓市將在今年峰迴路轉的說法仍將信將疑。有人甚至認為：這只是地產代理基於自己利益的一廂情願，與事實有很大的距離。 現實是，本港樓市自去年5月開始就拾級而上，升勢持續及穩定，至今已從底部上升了15%，在一年的時間裏，已收復了今次熊市的一半跌幅。如果這種升勢能夠持續的話，樓市很有機會在明年中收回所有跌幅，進入不斷創新高的階段。

大量市場訊息都顯示，今次市場回暖並不是一場沒法維持太久的小陽春，而是一次真正的周期性拐點。因為這次樓價回升的覆蓋面闊，不但核心區的樓價升，連偏遠地區的樓價也升；不但中小型住宅升，連豪宅也跟着一齊升，而且升勢更加凌厲。 有人說，今次樓市上升，只是一次死貓彈，是減持手上物業的最後一次機會。然而，今次樓市的回升，並非以急劇彈升的方式出現，而是以穩定持續的方式，緩步拾級而上，完全看不到彈跳跡象。 現實是踏入2026年之後，樓價的升勢在加劇，升幅在加大。單是頭4個月住宅樓價的升幅就達8%。按這種上升速度，今年樓價升幅超過20%亦不足為奇。

不過，這樣的升速已與經濟增長的速度脫節，未必可以長期維持。香港的樓價上升，必須建立在實體經濟增長的基礎上，才能長期持續。香港的GDP增長雖然十分亮麗，但首季的GDP增長亦不過5.9%，很難支持樓價長期維持年增20%的升速。2026年能升得快一點，是因為香港樓價仍在追落後的階段。當之前的跌幅被收回之後，樓價的升速應該回歸與經濟增長同步。 然而，這只是理應如是，不代表現實的樓價會一定跟隨經濟理論而行。現實的樓價通常不是偏高，就是偏低，很少會長期停留在「正確位置」。以現時市場的形勢來推論，香港的樓價正趨向愈來愈偏高。