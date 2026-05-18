美國無法制約中國 唯有與中國合作共存

特朗普來北京訪問，稱習近平為偉大領袖，又說他倆是真正的朋友，遇到問題時，只要私下通個電話，就可以把問題解決。 特朗普對中國的這種態度，與他剛上台的時候截然不同。當初，他視中國為威脅最大的競爭對手，如果任由中國崛起壯大，美國的全球霸主地位將會不保，屆時就不能再憑發鈔紅利，無償享用全球的資源與服務。因此，美國必須動員舉國之力，制約中國的崛起。 為了對付中國，美國不但打算三權(行政、立法、司法)合作，而且還打算調動傳媒與民間組織，一齊配合美國的對華政策——就是全方位與中國脫鈎。

在政治上，美國阻止為數不多與台灣仍有關係的國家與中國建交；又試圖協助台灣恢復在很多國際組織的地位；還挑撥中國與發展中國家的關係，如印度和菲律賓等。此外，美國還不惜拋棄烏克蘭，企圖聯俄抗中。 在經濟上，美國全力阻止中國的「拳頭產品」打入美國市場，華為的5G產品，大疆的無人機等都禁止入口。特朗普再次上任後，更對中國輸美的產品徵收最高的關稅。美國在阻撓中國產品進入美國的同時，還阻撓美國的資金流入中國，並企圖破壞香港作為國際金融中心的地位。

在軍事上，美國不斷賣武器給台灣，還推動日本與菲律賓在東海與南海製造爭端。此外，美國又對中國的主要石油供應國委內瑞拉與伊朗發動直接的軍事行動，明顯想截斷中國的石油供應。 在科技上，美國大量削減美國大學收取中國留學生的名額，又限制中美之間的學術交流，還禁止美籍科技人員在中國工作。凡科技含量高的產品，不但限制美國公司把產品賣給中國，連其他國家也不得這樣做，否則就會受到美國的制裁。NVIDIA與ASML就因此而做少了很多生意。