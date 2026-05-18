美國無法制約中國 唯有與中國合作共存

特朗普來北京訪問，稱習近平為偉大領袖，又說他倆是真正的朋友，遇到問題時，只要私下通個電話，就可以把問題解決。
特朗普對中國的這種態度，與他剛上台的時候截然不同。當初，他視中國為威脅最大的競爭對手，如果任由中國崛起壯大，美國的全球霸主地位將會不保，屆時就不能再憑發鈔紅利，無償享用全球的資源與服務。因此，美國必須動員舉國之力，制約中國的崛起。
為了對付中國，美國不但打算三權(行政、立法、司法)合作，而且還打算調動傳媒與民間組織，一齊配合美國的對華政策——就是全方位與中國脫鈎。
在政治上，美國阻止為數不多與台灣仍有關係的國家與中國建交；又試圖協助台灣恢復在很多國際組織的地位；還挑撥中國與發展中國家的關係，如印度和菲律賓等。此外，美國還不惜拋棄烏克蘭，企圖聯俄抗中。
在經濟上，美國全力阻止中國的「拳頭產品」打入美國市場，華為的5G產品，大疆的無人機等都禁止入口。特朗普再次上任後，更對中國輸美的產品徵收最高的關稅。美國在阻撓中國產品進入美國的同時，還阻撓美國的資金流入中國，並企圖破壞香港作為國際金融中心的地位。
在軍事上，美國不斷賣武器給台灣，還推動日本與菲律賓在東海與南海製造爭端。此外，美國又對中國的主要石油供應國委內瑞拉與伊朗發動直接的軍事行動，明顯想截斷中國的石油供應。
在科技上，美國大量削減美國大學收取中國留學生的名額，又限制中美之間的學術交流，還禁止美籍科技人員在中國工作。凡科技含量高的產品，不但限制美國公司把產品賣給中國，連其他國家也不得這樣做，否則就會受到美國的制裁。NVIDIA與ASML就因此而做少了很多生意。
然而，美國雖然布下了天羅地網，並作出了大量的努力，但效果並不明顯。中國的崛起並沒有因而停頓下來，反而迅速地以自力更生的方式，填補了生產鏈上的空缺，成為全球生產鏈最齊備的國家。
相反，美國愈是制裁中國，就愈發現美國原來這麼依賴中國。無論是加關稅還是禁運，都是會在傷害中國的同時，更傷害美國。叫美國不得不重新檢討這類政策的可行性，並及時作出調整。
美國原先以為，自己在經濟上的優勢雖已大不如前，但在軍事上的優勢應該仍是壓倒性的。可是今次在與伊朗的角力中，美國發現原來自己也會力不從心；非重新定位，以一套新的方式來處理與中國的關係不可。正是在這種大環境之下，習近平才會在今次會面時直接問特朗普，究竟中美應該做夥伴，還要想繼續做對手？形勢比人強，特朗普已別無選擇。唯有繼續以習近平是自己的老朋友為榮。