美接受中國做夥伴 資金重返中國大陸

中美元首在北京舉行峰會，美國對華態度明顯出現改變。由處處為難中國，阻撓中國，制約中國；演變成願意接受中國，尊重中國，以及與中國攜手合作，一同構建具建設性的戰略穩定關係。 這並非特朗普原先的構思，只是美國經過近十年的「努力」，終於發現，美國的國力已大不如前；而中國的實力，卻仍在突飛猛進。今天的美國已沒有條件擺明車馬地與中國對着幹，唯有假意逢迎，讓中國失去警惕，繼續願意與美國合作共贏，和平共處；待美國休養生息之後，才伺機反擊。

為了讓中國相信美國願意與中國重建戰略合作夥伴關係的誠意，特朗普今次訪華，把一眾美國的商業巨頭都叫上了。他們包括：Tesla的馬斯克、英偉達的黃仁勳、蘋果的庫克、波音的奧特伯格、通用電氣的卡爾普、高盛的蘇德巍、貝萊德的芬克與花旗集團的范潔恩等(名單太長，未能盡錄)，幾乎整個美國商界都出動了。 這麼龐大的招商團隊，歷史上美國從未出動過。他們不是來中國湊熱鬧的，而是真的想和中國做生意的。黃仁勳想推售芯片、馬斯克想買光伏板、波音想賣飛機、貝萊德想買碼頭設施……生意覆蓋的種類包羅萬有，涉及的資金數以千億美元計，能否談出結果，對美國極為重要。所以特朗普親自上場，承諾要為商界打開中國的大門。

這種說法講得好聽，好像美國掌握主導權；但如果細看生意的內容，美國想賣的東西，除了中國，別處並無供應，即使有得供應，亦沒有中國賣得那麼便宜。因此，這些生意的主導權，實際上都掌握在中國的手中。 此之所以，美國想不和中國修好，將別無出路。美國即使心中不服氣，特朗普亦得忍氣吞聲。中國告訴特朗普，台灣問題是中國的底線，只有在台灣問題處理得好的情況下，其他問題才有合作的餘地；否則，只會引發衝突。美國為了與中國建立戰略穩定關係，看來多少都得有點表示。除了不會公開支持台獨外，還盡量延後賣武器給台灣的交付時間。現實是特朗普不願為台灣打仗的態度已十分明確。美台安全條約正在逐步變質。