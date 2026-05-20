習特會可帶來伊朗的和平嗎？

美國總統特朗普親往北京與習近平會面，其中一個目的，就是想借助中國與伊朗的良好關係，說服伊朗接受美方提出來的部分停火條件，好讓美國有體面地撤離這個足以令美國泥足深陷的中東戰場。
經過了3個多月的較量，美國已自知沒有能力靠軍事力量輕易叫伊朗屈服，打下去只會進一步消耗美國的國力，卻無法為美國完成太多真正有價值的長遠政治目標。「走為上着」應是美國的理性選擇。
然而，就此無條件撤退，容易令世界誤以為美國打敗了仗，不得不選擇逃跑。特朗普是一個愛面子的人，他希望伊朗能接受某些美方提出來的條件，好讓他可以向美國人民邀功。只要伊朗願意在面子上這樣，他應願意在底子裏讓伊朗得到另一些好處。
這種底一套面一套的做法，特朗普在與中國談判時也用過；不過，今天的伊朗卻不接受這一套，因為特朗普這個人太不講信用。這邊廂假作與伊朗談判有成，那邊廂就空襲伊朗的首都，謀害了一大批伊朗的國家領導人。這叫伊朗怎敢相信美國會履行他背地裏答應伊朗的條件？
伊朗不信任美國，卻信任中國；所以特朗普口上雖說不會求中國幫助，心裏卻極想中國可以施以援手。只要中國肯替美國傳達美方的承諾，伊朗應當更願意接受美國的條件。
世事就是這麼荒誕，美國之前曾用盡一切方法阻止中國與伊朗建立太緊密的政經關係，現在卻返轉頭要借助中國與伊朗的關係，才能讓自己脫身。
特朗普相信習近平有機會扶他一把，因為中國真心想看到中東和平，這對一帶一路計劃的開展大有好處。此外，中國亦不想看到核擴散，會願意說服伊朗放棄研製核武。另一方面，中國亦贊成開放霍爾木茲海峽，讓商船可以免費使用這個航道。
只要在中國的斡旋下，伊朗願意(i)停火止戰，(ii)不研發核武，(iii)開放霍爾木茲海峽；那特朗普就可以對美國人民有個交代，不至於要空手而回。
當然，伊朗是不會願意無條件這樣做的。美國必須承諾(i)不再偷襲伊朗，(ii)撤回部分對伊朗的制裁，解凍部分伊朗的資產，(iii)放棄部分布置在中東的美國軍事基地，伊朗才會讓特朗普可以體面地鳴金收兵。
伊朗被美國制裁了這麼多年，國力沒法得到充分的發揮，加上新近戰火的破壞，人民極需要休養生息。所以伊朗對和平的渴望不下於美國。只要美國願意放寬制裁，伊朗應願意接受聯合國原子能委員會派員監察伊朗的核能和平使用情況。國際本來就與伊朗在這方面取得協議，只是後來美國中途退出，才把事情愈弄愈僵。美國如願意以這個協議為框架，不難與伊朗在核能和平發展取得新的共識。那中東的和平當會更加有望。