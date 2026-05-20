習特會可帶來伊朗的和平嗎？

美國總統特朗普親往北京與習近平會面，其中一個目的，就是想借助中國與伊朗的良好關係，說服伊朗接受美方提出來的部分停火條件，好讓美國有體面地撤離這個足以令美國泥足深陷的中東戰場。

經過了3個多月的較量，美國已自知沒有能力靠軍事力量輕易叫伊朗屈服，打下去只會進一步消耗美國的國力，卻無法為美國完成太多真正有價值的長遠政治目標。「走為上着」應是美國的理性選擇。

然而，就此無條件撤退，容易令世界誤以為美國打敗了仗，不得不選擇逃跑。特朗普是一個愛面子的人，他希望伊朗能接受某些美方提出來的條件，好讓他可以向美國人民邀功。只要伊朗願意在面子上這樣，他應願意在底子裏讓伊朗得到另一些好處。