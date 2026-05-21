金價表現異常 遲早回歸正道

美伊開戰後，國際金價未因地緣政治緊張而上升，反而掉頭回落，實在有悖常理。 當然，市場出現的每種情況，不同的人都會有他們一套解釋。最常見的解釋是：中東打仗令原油供應受阻，導致油價上升；而油價上升後，又會引致物價上升；通脹的風險因而揮之不去，美聯儲局可能被逼要加息。黃金沒有經常性的息收，吸引力因而不夠，資金容易從黃金市場撤出，黃金的需求減少了，金價自然下降。 然而，利息只是市場因素的一種，卻並非主導一切的因素。今次黃金牛市，並非因利息下跌所驅動；而是因為人們對美元系統的不信任所造成。加息只能為存美元者帶來蠅頭小利，卻不足以降低人們對美元支付能力降低的擔憂。油價上升正正就是美元支付能力消散的證明。

現實是美伊戰爭開打後，全球持美債最多的三個國家——日本、英國與中國，都在減持美債，而世上大部分的央行還在繼續吸納資金。這些都是國家行為，是專家們經過深思熟慮後的選擇，值得投資者好好重視。 美伊開戰後，美債的沽售壓力大了，長債的孳息率因而上升(賣方為了容易把手上的債券套現，唯有增加債券的孳息率作吸引)。更令人不安的是，孳息率上升後，並未能為美債帶來更大的吸引力。 這種情況顯示，美債貶值的憂慮已超過了孳息率上升的吸引。亦即是說，原本被認為最穩陣的美債，正受到愈來愈多的質疑。一如垃圾債券，即使息高，也不會有太多人想買。由此可見，加息並非在任何情況下都足以扭轉一種貨幣的沒落趨勢。如果支持一種貨幣的基本因素已經消失，任央行怎樣加息，亦不足以令該種貨幣再次強起來。

美元的情況正是這樣，聯邦政府早已債台高築(快近40萬億美元)，卻依然東佔西討，胡亂花費，將來不知憑甚麼去償還債務？長期靠借新債去還舊債，利息負擔一定愈來愈重，遲早走向破產。試問在這種情況下，還有甚麼人願意長期安心持有美債？此之所以，愈來愈多的國家、機構與個人，都逐步在他們的資產組合中去美元化，減持美元資產，轉持實物資產，如貴金屬與房地產等。 可是，為甚麼在這種情況下，國際金價卻不升反跌呢？究其原因是影響國際金價的主要是期貨市場的金價，而非現貨市場的金價。前者的交投量遠比後者大。交投量大就套現容易，成交貼市，其成交價就會廣被市場接受。

不過，期貨市場不用手上有貨也可以拋空，只要拋空者有足夠的錢付按金，就可以大量做空，把多頭壓下去。若然多頭受不住壓力而選擇平倉的話，就會被收割。 美國為了維護美元的地位，一定不想金價升得太高，美國的投行有義務維護美元的穩定，所以會經常出手調節金市，令金價處於一個美國政府認為適當的水平。所以，有人相信，期貨市場的金價回落，是被操控的結果。 事實是，近期的政經形勢都是利好金價的，導致現貨市場基本上處於供不應求的狀態。想收現貨金的客戶，通常都要預訂，及付溢價。怕麻煩的就只好買虛擬的Local London或簿仔金。令黃金的實際需求沒法在現貨市場得到充分反映。不過，這種瞞騙市場的做法，終會被市場參與者所知悉，金價遲早返回正軌。