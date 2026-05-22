沃什上台後聯儲局會減息嗎？

沃什(Kevin Warsh)已正式獲美國參議院確認，繼鮑威爾後成為新一任的美聯儲局主席。市場的焦點是想看看沃什是否會按特朗普的要求，加快減息的步伐。 鮑威爾在任的時候，一直抗拒按特朗普的要求減息，令他非常不高興。特朗普揚言，他在挑選下一任聯儲局主席時，一定會找一個肯配合他減息政策的人選。沃什能過到特朗普這一關，任內理應會盡快減息，以讓美國經濟可以多點生機。不過，客觀的形勢卻不容沃什輕易這樣做。 自美伊戰爭開打之後，原油價格急升，帶動全球物價一併上升。4月份美國的消費物價指數急升3.8%，核心CPI亦急升了2.8%。這種環境堵塞了聯儲局進一步減息的空間，沃什處境應十分困難，既不能減息，亦不能加息，叫他不知如何是好。

面對這種情況，沃什提出了一套貌似兩全其美，其實互相矛盾的政策——「以縮表來換減息」的政策。亦即是說，他會以抽緊銀根的方式來遏抑通脹；但這會同時令美國的經濟增長飽受壓力。所以他會配以減息，讓美國經濟可以維持一定的動力，以免進入滯脹。 這套想法過度理想，即使有很高的技巧，也不容易抵銷縮表與減息之間的自相矛盾。 聯儲局若是縮小其資產負債表的規模，市面上的資金就會緊張，需要用錢的企業就得付出更高利息才能借到錢。這樣雖可遏抑通脹，但會傷害美國經濟。如果在這種情況下仍強行減息，只會破壞聯儲局縮表的初衷，並令市場上的投機者可以藉此的政策矛盾，賺取息差，叫聯儲局冒上更大風險，包括道德風險。

在現實世界，縮表必然會導致高息，而減息必會導致擴表。強行想扭轉這種現實，就只好用行政手段，扭曲一些統計數字，企圖誤導市場。這樣或許可掩蓋矛盾，令衝突延後；但下次矛盾再爆發的時候會更加激烈。 以特朗普的性格，他很可能會逼沃什鋌而走險，在減息條件未太充分的情況下就強行減息，結果勢會引發出更多的激烈矛盾，以後更加積重難返。 沃什在接受參議院的質詢時，強調自己上任後一定會「獨立決策」，力抗來自特朗普的干預。有人認為，沃什只是為了爭取參議院確認他的任命才這樣說的，真正上任後，可能會跟隨特朗普的意見為主。