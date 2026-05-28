教宗發通諭 嚴批AI莫自比上帝

教宗(良十四世)發通諭，嚴厲警告科技巨頭，在發展人工智能(AI)時，必須以人為本，不得自比上帝，肆意踐踏人倫。各國政府都得加強監管。 其實，羅馬天主教近年甚少對科技發展作公開的指指點點；只是近年涉及AI的公司股價冒升得太急，一些搞AI的企業被勝利沖昏頭腦，以為AI無所不能，比上帝賜予人的認知能力還要厲害。這才令教宗覺得這些人實在狂妄自大，非加以當頭棒喝不可。 人工智能永遠及不上自然人的認知能力。原因是自然人有五官(視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺)，有能力在接觸自然與接觸社會的過程中，了解客觀世界，掌握事物的規律。如是令到人有能力獲得直接的一手知識。

而AI由於五官不全(只有視覺、部分聽覺以及極簡單的嗅覺、味覺和觸覺)，以致AI能從客觀世界直接收集到的訊息嚴重不足。缺乏這些基礎性的感官訊息，AI就沒法直接了解這個真實的世界。 人工智能所掌握的知識，大部分都是第二性的，是靠人先學會了這些知識，然後再化成文字，轉成數碼之後，餵授給AI的。所以，AI自學的能力不及人，其智慧亦不可能超越人。AI的理性知識大部分是從人的語言記錄(文獻)中學會的。所以AI所用的都是大語言模型。

維特根斯坦認為，人類用語言來記錄與描述他們接觸到的世界。這些記錄與描述必須與世界是一體的，人類才會活到今天。因此，語言邏輯本身就是與客觀世界的邏輯是一致的，透過掌握語言邏輯，我們一樣可以掌握世界。如是令AI可以走捷徑，沒有直接從客觀世界有所感覺，一樣可以掌握知識，跳出John Locke的經驗主義的局限。 然而，從語言(或書本)中學來的知識始終都是第二性的，語言能夠轉達的感受總會有局限，而接觸語言的人(或機械人)，亦有機會理解錯誤。因此，真正的知識必須是人在生活中，在接觸社會與自然中體悟出來的。

人因為一出世就背上一副臭皮囊，必須追求溫飽及不斷繁衍後代，才有自發的求知動力。因為知之不足，就會在競爭中吃虧，被淘汰。餓的滋味與性高潮的滋味，都是機械人所缺乏的，所以他們既沒有求生意志，亦沒有繁殖意志。他們沒有學習的原始動力。因此，AI不可能在智慧上超越人類。 人活着是有感受的，是會有追求的，所以會不斷因受到的刺激而提出問題。而AI卻只能用既有的知識去回答問題。AI不懂得胡思亂想去問一些無厘頭的問題，所以AI甚少會不自覺地闖入知識的新領域。

至目前為止，AI在專門化的領域常可以勝過一個普通人；但AI仍缺乏綜合化的智慧。請一個菲傭可提供的方便一定勝過用一個最頂級的機械人。當然，最好是請一個懂AI的菲傭。