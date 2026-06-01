沃什想藉供應側令QT與低息並存

美聯儲局新主席沃什上台，主張要收緊貨幣政策，卻同時想把利率降低。收緊貨幣政策，即QT(Quantitative Tightening)，是為了對抗通脹；減息是他承諾會替特朗普辦的事情。只是兩者互相矛盾，很難並存。

要QT，聯儲局就得減持美債，或在美債期滿後，收回現金，卻不再買新債；這樣就可以抽走市場上的資金，達到QT的目的。然而，這樣亦會令需要資金的人不容易舉債，從而把債券的孳息率搶高，有違特朗普對減息的寄望。

其實，市場上並非沒有低通脹與低息並在的機會。那就是發生在經濟收縮的時候。經濟不景氣的時候，企業大都無意增加投資，資金的需求少，債息自然處於低位。另一方面，在經濟不景氣的時候，人們收入減少，因而無力消費，導致物價也難以上升。於是就形成了低息與低通脹並存的環境。