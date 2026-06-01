沃什想藉供應側令QT與低息並存

美聯儲局新主席沃什上台，主張要收緊貨幣政策，卻同時想把利率降低。收緊貨幣政策，即QT(Quantitative Tightening)，是為了對抗通脹；減息是他承諾會替特朗普辦的事情。只是兩者互相矛盾，很難並存。
要QT，聯儲局就得減持美債，或在美債期滿後，收回現金，卻不再買新債；這樣就可以抽走市場上的資金，達到QT的目的。然而，這樣亦會令需要資金的人不容易舉債，從而把債券的孳息率搶高，有違特朗普對減息的寄望。
其實，市場上並非沒有低通脹與低息並在的機會。那就是發生在經濟收縮的時候。經濟不景氣的時候，企業大都無意增加投資，資金的需求少，債息自然處於低位。另一方面，在經濟不景氣的時候，人們收入減少，因而無力消費，導致物價也難以上升。於是就形成了低息與低通脹並存的環境。
不過，這種低息與低通脹並存，正是聯儲局最不想出現的環境，而非聯儲局想看到的景象。之前，聯儲局搞QE(Quantitative Easing)，就是為了避免這種情況(即通縮)的出現。
沃什的應對方法，是像內地那樣搞供應側經濟。傳統上，資本主義傾向從需求側去調節經濟，譬如用減息與減稅等去帶動需求。而社會主義則傾向從供應側去調節經濟；譬如搞五年計劃，以增加物資供應，然後作行政分配。這樣一樣可以遏抑物價，改善人民生活。沒想到沃什亦會借用這套手法，去達致在收縮貨幣政策的同時，可以邁向低息環境。
沃什的處方是「AI+鬆綁」。他認為，AI可以大量釋放生產力，美國政府只要敢於鬆綁，美國的AI就可以領先全球，為美國帶來龐大經濟利益，這樣就可以解決美國的通脹問題、就業問題與債務問題，並令美國的全球霸主地位更為鞏固。所以他不贊成在AI的發展方向上諸多設限，亦不贊成對AI企業的集資捆綁得太緊。這樣，AI發展才能為美國帶來應有的經濟效益。
只可惜，美國政府過往缺乏驅動經濟發展的經驗，現在忽然要肩負這個重責，實在難有把握。特朗普之前就試過安排多個AI巨頭強強聯手，並為他們安排政府注資；此外，還促使台積電去美國設廠，及要求日韓諸國承諾增加在美國的投資，涉及的資金數以千億計。在在顯示，美國並非沒有在供應側落力，只是成效欠佳。
此外，美國的商界大都傾向搶閘在金融市場賺錢，而非留在供應側實幹。結果，AI在美國的發展，主要表現在股價上。升完軟件股升硬件股，升完芯片股升光纖股，升完數據中心股升電能股。投資者賺錢不菲，但供應側的改善卻不明顯。
這樣發展下去，美國的AI只會愈來愈泡沫化，不但無助實體經濟的改善，還可能引發另一場金融海嘯。屆時能否再憑量化寬鬆去解決問題，真是天曉得了。