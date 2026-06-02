美國有條件進行量化緊縮嗎？

美國聯儲局主席沃什新上台，就擺出一副鷹派的強硬作風。他認為通脹皆由貨幣政策過度寬鬆所造成，為了消除通脹對美國經濟的破壞，聯儲局必須收緊貨幣政策，實行量化緊縮，即Quantitative Tightening(QT)，把聯儲局資產負債表的規模降下來。這樣，市面上流通的貨幣就會減少，通脹就會不藥而癒。 這套做法，美國在上世紀八十年代初曾經做過，成效顯著。問題是今時不同往日。在上世紀八十年代，美國仍是超級大國，國力鼎盛，美元的國際地位無人挑戰，所以才可以落猛藥，用偏方；可是今天的美國，國力衰退，債台高築，連軍事上亦處處碰壁，沒法像以前那樣得心應手。

在這種情況下，美元的地位難免會受到質疑。連美國最親密的盟友——英國和日本，最近亦開始減持美債。如果聯儲局在這種情況下仍不出手接貨，反而落井下石，加入減持行列(要縮表就得這樣做)，那長債的孳息率就會升到失控。最近美國30年期長債的孳息率就一度升至 5.2%。 美國財政長期入不敷支，自克林頓年代之後，已未曾出現過財政盈餘，基本上都是靠借新債還舊債。結果愈借愈多，聯邦政府的負債已靠近40萬億美元。這樣龐大的債務，叫世人怎敢繼續借錢給美國？

美國本來以為，美元仍是世上最被接受的儲備貨幣，其他國家沒有選擇，仍得用美債來作儲備。不過，最近已有愈來愈多的各國央行，在儲備中增持黃金的比重，減少美債的比例。黃金沒有利息收，吸引力仍勝過可收高息的美債，可見持有美債不是沒有代價的。其代價就是在持有的過程中，美元的購買力會不斷蒸發。 這種趨勢正在形成，在國際上美債的需求會愈來愈小，美國政府要舉債的時候如果聯儲局不幫手出來承接，唯有靠提高孳息率去增加吸引。美國政府的債務負擔就會愈背愈重，愈是沒有還債能力，就愈是沒有人願意借錢給美國，造成惡性循環。

如果聯儲局在這種情況下不擴表，而是縮表的話，就會令市場的資金枯竭，導致商界也集資困難。企業都得提升息率去吸引資金，商界的經營成本就會大大提升。而社會上的資金亦會留在銀行裡收息，而不是去買股票冒風險。 在這種情況下，AI的歡樂摩天輪就會沒法轉下去。屆時，收緊貨幣政策的弊病就會逐一浮現。股市的泡沫爆破，債價亦會大幅回落，債務違約的情況就會愈益嚴重。最後，不但資產價格下跌，連消費商品的價格也會一起下跌。不過，這種物價的回落，並不會為人們帶來更豐裕的生活，因為這種物價回落，正正是因為人們口袋裏沒有錢所造成的，是賤物鬥窮人的結果。

由此可見，聯儲局是不可輕言縮表的。聯儲局一縮表，全球金融市場都會受影響，各國政府、商界與民間的資產負債表都會跟着一起收縮。沃什不可輕舉妄動。