內地樓市正逐步走出谷底

內地樓市自2020年8月，中國政府推出「三條紅線」的監管開發商融資措施後，開發商的資金鏈很快就全面告緊。為求及早收回困死在項目裏的資金，開發商唯有盡快開盤，把手上的樓花削價求售。如是令到內地樓價陷入惡性循環。樓價愈跌，銀行就愈收緊；銀行收得愈緊，開發商就更加難以周轉，就只好進一步削價求售。 由於高槓桿是內地房地產行業的主流營運模式，差不多整個行業的開發商都齊齊出現財政危機，幾乎無一倖免。連累大量相關行業，如建築業、建材業、家電業、傢俬業、地產代理業等都陷入困境。

樓價全面回落後，老百姓手上的財富大量蒸發，消費能力下降，經濟在缺乏內需的刺激下，出現下行壓力。與此同時，地方政府的財政，亦因欠缺賣地收益而出現困難，無力對乏力的經濟施以太多的援手。 中國經濟長期靠房地產業帶頭推動，現在這個火車頭熄了火，別的動力又一時未能補充得上，中國經濟因而陷入衰退邊緣。幸好國家迅速發展新質生產力，以高新科技去填補房地產衰退所造成的缺失。人們逐漸認識到，即使沒有房地產業，天也不會塌下來。相反，中國經濟擺脫了對房地產業的依賴，今後反而會發展得更加健康。

至2025年，國家在確定房地產帶來的泡沫經濟不會死灰復燃後，逐步收回一連串打壓房地產發展的措施，如限購、限貸與限價等措施，令中國的房地產業可以逐步恢復正常運作。 中國的一線城市(指北京、上海、廣州、深圳)，由於經濟動力充足，人口仍有正流入，所以庫存消化得較快，樓價開始有見底回穩的跡象。尤其是二手市場，在價錢調整至一定的水平後，交投增加得很快，筍盤不愁沒有承接，樓價開始找到支持位。 一手市場方面，由於之前開發過度，庫存未完全消化；加上發展商財政困難，無力開展新項目，所以恢復速度不如二手市場。不過，最近第四代住宅開始上市，由於實用率高達130%，引起一片搶購潮，令一手市場的氣氛改善了不少。