和平備忘錄脆弱 以色列須重回國際平台

美國與伊朗上周簽署諒解備忘錄，以60天停火換取談判最終和平協議的空間，伊朗承諾不再發展核武，霍爾木茲海峽亦有望逐步重開。這本是中東局勢少見的正面進展，至少為全球能源市場爭取了喘息的時間，避免石油儲備逼近耗盡邊緣而引發更大的連鎖通脹效應。然而，備忘錄能否順利過渡至長久解決方案，變數仍然甚多，尤其以色列內塔尼亞胡政府會否在未來兩個月破壞和平進度，更是全局關鍵。預期油價不會因此迅速回落，通脹壓力亦會持續一段日子。

備忘錄脆弱，原因有二。其一，以色列並未參與協議。內塔尼亞胡領導的右翼聯合政府正面臨嚴峻政治危機，國會已通過解散議會程序，大選或提前至9月舉行。民調顯示，59%以色列人認為內塔尼亞胡應離開政壇，戰爭疲勞正在社會蔓延，惟民眾對真主黨的安全威脅仍抱持零容忍態度。內塔尼亞胡素有「政治生存高手」之稱，為鞏固右翼基本盤，極有可能在黎巴嫩前線維持軍事行動，藉此轉移國內壓力。一旦以軍與真主黨的衝突升級，伊朗隨時可再次祭出關閉霍爾木茲海峽這張王牌，備忘錄便形同廢紙。其二，特朗普政府的單邊主義風格，令國際社會與多邊組織被排除在和平進程之外。特朗普向來崇尚「個人外交」，缺乏聯合國及大國集體背書的協議，執行力與公信力自然大打折扣，稍有風吹草動，便難以凝聚國際共識應對。

儘管備忘錄脆弱，其正面作用仍不容抹殺。過去數月，霍爾木茲海峽受阻導致海灣國家石油出口量每日減少逾1,000萬桶，全球石油供應累計損失超過10億桶。印度已因能源短缺被迫限制用電和停止部分工業生產。備忘錄至少避免了石油儲備接近耗盡邊緣的即時危機，為各國爭取了填補庫存的時間。不過，即使海峽逐步重開，受損的運輸航道和關閉的油井仍需時恢復，部分產油國要完全回到戰前生產模式，恐怕要等到2027年初。換言之，油價和通脹壓力不會在短期內消散，香港作為高度開放的國際金融及航運中心，對此須有充分心理準備。

在此背景下，中國的角色值得關注。國務院新聞辦公室上周發表《構建更加公正合理的全球治理體系》白皮書，強調以聯合國為核心的多邊主義、主權平等和對話協商，批評部分西方國家的單邊主義傾向。中國在中東的外交策略向來以經濟務實和外交平衡為基調，與伊朗有長期能源合作，與以色列則維持科技經貿往來，這種「不選邊、促對話」的姿態，為中國提供了獨特的斡旋空間。

中國應把握當前契機，積極拉攏以色列重回國際社會。中以建交逾30年，雙邊關係以農業科技、節水灌溉、網絡安全等領域的合作為基礎，務實而不張揚。若9月大選後以色列政權更迭，新政府的外交立場有可能出現轉變。更值得注意的是，特朗普政府已不再盲目支持以色列，副總統萬斯等官員親自赴瑞士與伊朗談判，顯示華盛頓對中東的優先次序正在調整，以色列在外交上需要更多友好夥伴，而非單靠美國。中國可在此時扮演建設性角色，推動以色列參與多邊對話，既符合白皮書所倡議的理念，亦有助維護中東長期穩定。