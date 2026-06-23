競爭力排名佳績也存隱憂 規劃藍圖創未來

瑞士IMD國際管理發展學院日前發布《2026年世界競爭力年報》，香港排名躍升至全球第二，連續三年上升，是自2019年以來最高。與此同時，特區政府正就香港首個五年規劃(2026至2030年)展開為期兩個月的公眾諮詢。一張亮麗的成績單，加上一份宏大的發展藍圖，同一時段呈現在市民面前，既是對香港過去努力的肯定，也對政府規劃未來提出更高要求，如何保住成績更上一層樓。 先看看香港在競爭力成績單的表現。在4大競爭力因素中，香港在「政府效率」排名全球第2，連續兩年穩居高位；「營商效率」全球第3；「基礎建設」和「經濟表現」分別排名第8和第11。在多個子因素中，香港的「稅務政策」和「商業法規」更位居全球榜首，「金融」排名全球第2，「國際貿易」、「國際投資」、「管理方式」和「教育」均排名全球第3。「公共財政」和「基本基礎設施」排名全球第4。政府發言人指出，這反映特區政府持續推動自由開放、穩定、可預期和營商友善的經濟政策，也反映國際間對香港在法律和監管環境方面的信任。

然而，掌聲過後更須冷靜審視不足之處，才會不斷改進。報告揭示了一些不容忽視的隱憂：香港的「經濟表現」由2025年的第6位大幅滑落至第11位。就業分項指標下滑至第32名；物價分項指標更惡化至第70名，辦公室租金和生活成本指數均處於極低排名。數據提醒大家，綜合排名可以上升，但一些結構性問題不會自動消失，仍需要各方正視問題，想想如何改善。 正因如此，香港首個五年規劃的公眾諮詢來得正是時候。這份涵蓋經濟、產業、空間規劃、基建、綠色轉型，以及醫療、教育、房屋、福利、安老等民生範疇的規劃文件，首次為香港未來五年的發展提供了前瞻性和系統性的框架。排名反映的是香港當下的競爭優勢，而規劃要回答的是：這些優勢如何鞏固？如何維持？劣勢又如何補上？新的增長點從何而來？國家「十五五」規劃對香港有清晰的前瞻定位：鞏固提升國際金融、航運及貿易中心地位、建設國際創科中心、強化全球離岸人民幣業務樞紐、構建大宗商品交易生態圈、打造國際高端人才集聚高地。香港的五年規劃正是要將這些戰略方向轉化為具體的行動路線圖。

諮詢文件將北部都會區建設置於首位，深具打破舊發展模式框框、重塑城市格局的戰略意義。未來5年將提供超過7萬個住宅單位、百萬平方米經濟樓面，配合「八縱八橫」運輸基建、大學城、創科及生物醫藥產業布局。這個發展宏圖，既是要破解住屋緊張、產業單一、空間不足等老大難問題，也是創造新的城市環境，從而培育全新的經濟增長動力。期望兩個月的公眾諮詢不是走過場，而是真正的聆聽意見、集思廣益的過程，成就一份高質量而務實的五年規劃，為香港指引前路。