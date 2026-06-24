格林斯潘捍自由經濟 創中美友好時光

美國聯儲局前主席格林斯潘以百歲高齡逝世，世人緬懷這位金融巨匠之際，更應重溫他畢生捍衛自由貿易與自由市場的信念。格林斯潘從奧國經濟學派與艾茵·蘭德的客觀主義哲學中汲取養分，建立以個人自由、穩健貨幣為核心的思想，對中國發展持正面態度，打造了中美經濟友好合作的黃金歲月。在保護主義回潮的今天，這份遺產尤顯珍貴。 格林斯潘的思想根基深植於蘭德的客觀主義。蘭德在《巨人聳聳肩》中描繪企業家因政府過度干預而集體失蹤的世界，論證文明進步由運用理性、創造價值的創業者推動。她提出「理性利己主義」，認為人以理性追求自身幸福是最高道德，而非罪惡。格林斯潘年輕時加入蘭德知識圈，這套思想為他日後政策奠下基石：市場能自行調節，政府權力必須嚴格受限，央行的首要任務是維護貨幣穩健，而非試圖操控經濟每一個起伏。

這套理念貫穿他近十九年聯儲局主席生涯。他早年為福特總統擔任經濟顧問時，已主張削減開支壓低通脹。1987年由同樣信奉自由市場的列根任命為主席後，他始終將控制通脹視為核心使命。這立場多次與白宮產生摩擦：老布殊總統批評他拒絕減息，導致經濟放緩甚至連任失敗；小布殊年代，他更直言譴責共和黨政府放棄財政紀律，將克林頓時期的盈餘揮霍為巨額赤字。他反對的並非特定政黨，而是政府偏離穩健理財原則的衝動。在貨幣政策上，他開創「先發制人」打法，在通脹未現時已提前加息，並在1987年股災、1998年亞洲金融風暴等危機中迅速注入流動性穩定市場，這些靈活手段背後始終有一條清晰底線：政府不應為短期政治利益犧牲長期貨幣穩定。

格林斯潘對中國的態度，同樣源於自由貿易信念。他視中國改革開放為全球化的重要機遇，而非威脅。1994年首次訪華時，他已肯定中國經濟轉型的進展。他全力支持中國2001年加入世界貿易組織，認為中國邁向市場經濟將提升全球生產力，創造互利共贏。2005年美國國會焦慮對華貿易順差，要求加徵懲罰性關稅，格林斯潘在聽證會上明確反對，指出關稅無法保障美國就業，只會將進口轉向其他低成本亞洲國家，更會降低國民整體生活水平。他建議以失業保險和再培訓幫助受貿易衝擊的工人，而非築起貿易壁壘。這些觀點在今天特朗普政府高舉關稅大棒的背景下，仍是最清醒的提醒。格林斯潘一生見證中美從接觸到合作，晚年雖對兩國競爭表達審慎，但從未背離自由貿易的核心信仰。

堅守原則的人，往往連盟友的「非常措施」也不放過。1998年亞洲金融風暴，香港政府動用1,180億港元外匯基金入市擊退炒家，格林斯潘公開批評此舉干預市場，認為將開壞先例。時任金管局總裁任志剛發信反駁，指入市是為制止價格操縱、捍衛市場公平。事隔多時後，格林斯潘私下向任志剛承認「你做得對，我過慮了」，但他始終堅持其他中央銀行不應仿效，因為一旦開了政府直接干預市場的先例，便難以收回。這段插曲再次反映他對政府角色的警惕：即使干預在個別情境下看似有效，也不能將例外變成常態。