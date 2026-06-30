誰在危言聳聽 唱衰香港地產

昨文指出，世上的政府大都傾向鼓勵國民在本國置業安居，或以房地產作為財富儲存的主要模式。所以，建制派都傾向維護房地產市場的穩定性，而反建制派就傾向一有機會就唱衰香港地產，藉此挖社會的牆腳，動搖社會的根基。 最近，他們就藉着北水南下被截與聯儲局可能加息，來恐嚇港人，說樓價可能因此而插水，叫港人及早把手上的物業賣掉套現，寧願租樓過日子更為安全。 然而，這真是明智之舉嗎？香港的租金自2024年以來，一直都在反覆上升。這是外來人口增加所造成。這方面的人才政策，政府短期裏不見得會變。因此，選擇租樓的話，就得有心理準備，租金會逐年上升，家庭可自由支配的收入會愈來愈少。

再者，選擇租樓，無論你交了幾多年租，樓都是屬於業主的；相反，若是選擇供樓，供了一段時間之後，樓就會變成自己的資產，再也不用交租。如果期間樓價出現升幅，供樓還可以帶來資產升值的收益。 世上大部分地方，樓價長遠計都是向上升的。因為人類的科技會不斷進步，帶動社會的生產力跟着一起上升，所以樓價都是會不斷上升的，除非一個地方經濟走向沒落。現實是中國的經濟正在高速增長，香港可發揮的功能只會愈來愈多。因此，香港的樓價應是上升為主調，當然間中會因升得過多而出現調整，但不會變成永遠走下坡。

想唱衰香港的人，舉了一些因買樓而破產甚或自殺的例子；但這只是少數例子不是主流。現實是大多數香港人手上的財富，都是因持有物業而得來的。即使是市道最差的時候，市面上的成交，亦是業主盈利的個案遠比要虧損的多。 至於所謂北水南下的渠道收緊，這只是一時的現象，從大方向而言，只要中國的經濟持續得到發展，可以南下的資金只會愈來愈多，而不是愈來愈少。放鬆是主趨勢，收緊只是偶有反覆罷了。 內地每年有這麼多的貿易盈餘(年逾萬億)，何愁會沒有資金來港？只是北京會透過不同的政策與行政手段，令南下的資金走正道，而不是走地下通道。