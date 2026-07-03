靠AI救美國經濟談何容易

蘋果公司提醒消費者，旗下產品可能全面面對加價壓力。過去，蘋果只會在有新型號產品推出時，才選擇一些特別受歡迎的產品加價；很少像今次這樣，一次過調高多種產品，多個型號的售價。 據說，今次加價是被動的，並非原有銷售策略的組成部分；而是因成本暴升，不得不採取的應對措施。原因是圍繞著AI發展的競爭激烈，很多AI需要的零部件都被搶購一空，買不到的公司唯有爭相提價，搶購應急。 涉及的零部件範圍很廣，除處理核心運算的GPU、TPU、CPU外，還有高頻寬記憶體HBM，以至集成基板、光纖等，連普通的電容器與穩流器都賣到斷市。

這些電子產品不只發展AI需要用，還廣泛用在其他商業、工業與民生用途。只是AI的潛力大，吸引資金流入的能力高，加上政府對AI的發展還有政策傾斜，以致在爭購這些零部件時，其他非AI公司就會因缺乏競爭力，無法正常運作。 蘋果公司一向以競爭力超卓見稱，沒想到也因多種電子零部件的成本價上升，亦不得不調升售價。由於蘋果今次加價並非由產品需求增加所拉動，市場估計加價可能會對蘋果產品的銷售量造成負面影響，累到蘋果的股價亦因而需要下調。

如果連蘋果這麼大的公司也無法避得過AI狂潮的衝擊，其他普通公司所受到的衝擊將會更加巨大。須知道電子產品的應用已是全方位的，連世界盃用的足球，今屆亦裝有電子感測器。人類要建立物聯網(IoT)，到處都需要電子零件 。因此，今次電子零件缺貨，其影響將是全方位及跨地域的，沒有一種行業可以倖免。 另一方面，AI的耗電量非常龐大，很多AI公司都已知他們未來的用電量，是當地社會無法提供的，所以已私下與一些核電廠「私訂終身」，用合約買下廠方未來的全部供應。相信一場搶電力供應的競爭，很快會爭到頭崩額裂。搶不到電的公司無可避免會陷入困境。