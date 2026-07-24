數碼港的一聲「四哥」

幾年前在數碼港某茶餐廳見過謝賢。他戴著太陽眼鏡，撐著柺杖，打扮有型，身旁圍著幾位「姐姐」，笑語喧喧。我從他面前走過，忍不住輕輕叫一聲：「四哥。」他略略點頭，墨鏡後面的目光，看不真切，卻仍有當年的風流影子。

他們那一代，才是真正有巨星魅力的年代。誇張一點說，在黑暗中遠遠望去，也能認出那一點耀眼的光！電視撈飯的年代，《千王群英會》、《萬水千山總是情》是成長必備的「飯餸」；《情陷夜中環》戴著太陽眼鏡的床上戲，仍教人津津樂道；《少林足球》裡那句「球證、旁證、足協、足總、足委全部都係我嘅人，點同我打！」至今仍是無數香港人的集體記憶。