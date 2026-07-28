裏海硝煙響警號 兩場戰爭的危險交匯

美國總統特朗普日前下令暫停持續近兩個星期對伊朗的空襲，又對傳媒表明希望與伊朗達成協議，但戰火並未真正熄滅。與此同時，也門胡塞武裝對沙特實施「海上禁運」，紅海航線保險停保、船隻改道，另一處全球能源咽喉曼德海峽同告收緊。聯合國秘書長古特雷斯嚴正警告，中東局勢正處於「難以想像的邊緣」。 就在這一團迷霧之中，上周末爆發的裏海事件，令局勢更為複雜。烏克蘭總統澤連斯基證實，烏軍對距離俄烏前線超過1千公里的裏海目標發動遠程打擊，擊中一艘俄軍艦艇及數艘與伊朗有關的軍火船隻。伊朗外交部隨後證實，一艘伊朗貨船在裏海遇襲，1名船員死亡，3人受傷。伊朗外長阿拉格齊強烈譴責這是公然違反《聯合國憲章》的侵略行徑，並警告此事「不可能沒有回應」。伊朗已召見烏克蘭駐德黑蘭臨時代辦以示抗議，外長阿拉格齊更緊急致電歐盟外交政策高級代表拉斯及俄羅斯外長拉夫羅夫，呼籲國際社會作出「堅定回應」。此前，伊朗議會國家安全委員會主席警告，由於烏克蘭向以色列提供無人機相關支持，烏克蘭全境已成為伊朗的合法打擊目標。

這次事件標誌着兩場本已高度緊張的衝突，即美伊戰爭與俄烏戰爭，竟出現了前所未有的「聯動」。有分析認為，烏克蘭此舉具有雙重意義：其一，是烏克蘭認定裏海是俄羅斯與伊朗之間的軍用物資運輸水上要道，打擊該航線上的伊朗船隻，可提高伊朗向俄羅斯提供無人機及零部件支持的成本，同時可迫使俄軍分散兵力保護裏海航道，削弱其在烏克蘭戰場的作戰能力。其二，烏克蘭主動向美國展示自身的戰略價值，以換取特朗普政府在俄烏停火問題上的讓步，尤其當美國與伊朗糾纏於南部霍爾木茲海峽之際，烏方顯示有能力打擊伊朗北部的戰略後方，向華盛頓傳遞「基輔仍是值得倚重的夥伴」的信號。與此同時，澤連斯基更暗示俄羅斯正向伊朗提供中東地區的衛星圖像和數據，協助伊朗打擊美軍基地。這一指控本身，已足以加重美俄之間的猜疑。澤連斯基的行動，也讓中東戰局與東歐戰場的界線進一步模糊。

伊朗此刻正面臨南北兩線受壓的困局：南部霍爾木茲海峽面對美軍航母戰鬥群與空中打擊，北部裏海航道又遭烏克蘭遠程襲擊。霍爾木茲海峽通行量已大幅驟降，儘管航運業界與各方嘗試維持有限度的通道運作，但緊張形勢未見好轉，全球能源供應鏈正承受前所未有的壓力。現實是，伊朗的戰略選擇空間正在急劇收窄，要不向俄羅斯進一步靠攏，以換取軍事支持，又或被迫在某一條戰線上作出讓步以緩解壓力。無論伊朗作出哪一種選擇，都將牽動整個中東與東歐的力量平衡。