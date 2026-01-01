小心新鮮士多啤梨飲品

每年冬天，都是士多啤梨當造季節。這天，戰友不約而同，送來日本士多啤梨。

由於新鮮食物不能存放過久，我打算跟Bonnie分享。我致電她：「晚飯後，來我家吃水果。」她甜絲絲說：「總說你是我最貼心的朋友，還關顧我條大腸。」我笑說：「你別多想了，是戰友送來3盒士多啤梨，我擔心放太久會壞掉，為免浪費，才跟你一起分享。」她無奈說：「士多啤梨很昂貴啊！絕不能浪費。」

回家後，我立即將士多啤梨浸泡10分鐘。「叮噹！」小貓豆豆跑到門口迎接。