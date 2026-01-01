小心新鮮士多啤梨飲品

每年冬天，都是士多啤梨當造季節。這天，戰友不約而同，送來日本士多啤梨。
由於新鮮食物不能存放過久，我打算跟Bonnie分享。我致電她：「晚飯後，來我家吃水果。」她甜絲絲說：「總說你是我最貼心的朋友，還關顧我條大腸。」我笑說：「你別多想了，是戰友送來3盒士多啤梨，我擔心放太久會壞掉，為免浪費，才跟你一起分享。」她無奈說：「士多啤梨很昂貴啊！絕不能浪費。」
回家後，我立即將士多啤梨浸泡10分鐘。「叮噹！」小貓豆豆跑到門口迎接。
Bonnie拿起士多啤梨，感動說：「士多啤梨是暖暖的！你一定是知道我怕冷冰冰的水果，所以特別安排，你真窩心。」我解說：「士多啤梨容易有小蟲，而且農藥較多，所以清潔時要特別小心。除了用約70度開水浸泡外，用鹽水或食用梳打也可以，最後也要在流水中用手指輕輕搓揉沖洗。」
她突然醒起：「我也有聽說過士多啤梨是最骯髒的水果。」我說：「對啊！因為它表面有很多小洞，容易藏污垢，所以外遊時，新鮮士多啤梨做的飲品，或是蛋糕上的士多啤梨，我絕不會碰。曾有多名戰友，都是在日韓飲過士多啤梨奶昔後出現腸道不適。」
她驚訝：「嘩！原來那麼容易中招。」我說：「只要清洗乾淨，是安全食用的。士多啤梨是最低卡的水果，每粒只有6卡。而且營養豐富，吃7粒已滿足一天的維他命C，每100克也有2克纖維啊！」她笑說：「有辦法！來你家才吃，那就安全了。」