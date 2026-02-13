Bonnie問：「你猜這個新年我會重多少磅？」我說：「我見過戰友最多可重5磅。」她驚訝：「5磅！」她續說：「昨天我行經百貨公司，應節的食物已經不斷向我招手。那些蘿蔔糕、芋頭糕、年糕等，我想不到該放棄哪款。雖然我知道瓜子很高脂，但那些有意頭的食物，不能不吃。」

我說：「應節食物的確少不了，但也要懂得斷捨離。例如：我會以蘿蔔糕取代年糕，畢竟2片信用卡大小，1厘米厚的年糕，已經有260多卡；但同等分量的蘿蔔糕才有110多卡。在眾多瓜子之中，我會選葵瓜子或南瓜子(即白瓜子)，因為這兩款都含較少添加鹽分。不過，一次也不能吃太多，每日宜不多於一湯匙好了。」