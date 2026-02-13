Bonnie問：「你猜這個新年我會重多少磅？」我說：「我見過戰友最多可重5磅。」她驚訝：「5磅！」她續說：「昨天我行經百貨公司，應節的食物已經不斷向我招手。那些蘿蔔糕、芋頭糕、年糕等，我想不到該放棄哪款。雖然我知道瓜子很高脂，但那些有意頭的食物，不能不吃。」
我說：「應節食物的確少不了，但也要懂得斷捨離。例如：我會以蘿蔔糕取代年糕，畢竟2片信用卡大小，1厘米厚的年糕，已經有260多卡；但同等分量的蘿蔔糕才有110多卡。在眾多瓜子之中，我會選葵瓜子或南瓜子(即白瓜子)，因為這兩款都含較少添加鹽分。不過，一次也不能吃太多，每日宜不多於一湯匙好了。」
她問：「那麼，選果仁會否較健康？」我回應：「相比油角、笑口棗等油炸食物，果仁當然較健康，但最好選烘焗的，每次吃20粒左右。我家全盒較喜歡放開心果，隨意開心喜樂，而且坊間售賣的開心果都是連殼的，進食速度可稍微減慢。」
「哈哈！我吃開心果的速度也可以很快。」Bonnie笑說。我再教她小貼士：「我通常會將20粒放在小碗中，然後將餘下的放回食物櫃，進食後，會喝一杯熱茶，減低繼續進食的慾望。」她說：「我也記得你以前有教過我的。」我感安慰：「有時候，這些小技巧是避免縱容自己的好方法。希望你今年別過『肥』年吧！」